Las diez noticias clave de la jornada
Goiuri Zabaleta y Leyre Oskoz, en su duelo del cuatro y medio en el Madalensoro. IVÁN MONTERO
Torneo Bankoa ABANCA-DV

Landa manda cuatro zurdazos a botar detrás del siete

Beñat Zubizarreta y el zaguero oiartzuarra acceden a semifinales, como Laia Salsamendi y Goiuri Zabaleta dentro del cuatro y medio

Joseba Lezeta

Oiartzun

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Otra jornada de resultados abultados en los cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Si en el Gurutzeaga de Zestoa hace diecisiete días los ... perdedores de los tres partidos sumaron 11 tantos, en el Madalensoro de Oiartzun el monto quedó en 16: dos 22-5 y un 22-6. La diferencia entre vencedores y derrotados fue de nuevo palpable y grande.

