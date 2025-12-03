Landa manda cuatro zurdazos a botar detrás del siete

Otra jornada de resultados abultados en los cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Si en el Gurutzeaga de Zestoa hace diecisiete días los ... perdedores de los tres partidos sumaron 11 tantos, en el Madalensoro de Oiartzun el monto quedó en 16: dos 22-5 y un 22-6. La diferencia entre vencedores y derrotados fue de nuevo palpable y grande.

Beñat Zubizarreta (Ataun, 2005) y Unax Landa (Oiartzun, 2005) pasaron por encima de los voluntariosos Iker Egiguren (Azpeitia, 2003) y Endika Santesteban (Zubieta, 2006). También lo intentó sin suerte Leyre Oskoz (Lantz, 2007) frente a Goiuri Zabaleta (Leitza, 2009). Aunque el marcador final fue el mismo en el choque inicial del cuatro y medio, 22-5, menos oposición presentó Andrea Capellán (Santo Domingo de la Calzada, 2006) a Laia Salsamendi (Etxauri, 2006).

Un nombre propio por encima del resto, el de Unax Landa. El zaguero local mandó cuatro zurdazos a botar detrás de la raya del cuatro y medio. También dos derechazos. Otra media docena de pelotazos suyos bien extendidos tocaron el suelo entre el seis y medio y la antigua pasa, falta también en esta competición. Les juro que no había demasiado material.

Con la izquierda intentó asimismo una dos paredes cuando la eliminatoria tocaba a su fin y el marcador indicaba un 21-5 inapelable. Ubicado a pocos centímetros del muro, la pelota se le cayó abajo. Baiko tiene entre manos un pelotari con altas capacidades que solo el tiempo desvelará hasta dónde puede desarrollar. Menos castigadas sus manos, ha dado un evidente salto de calidad y regularidad.

Elegante de izquierda y más seguro que hace un tiempo, sometió a un bombardeo a Santesteban, quien aguantó en varios tantos y cedió con errores en otros. De todas maneras, transmite fortaleza con los dos brazos, como el propio Landa unas temporadas atrás. Tiene en quién fijarse y no cabe duda de que solo el trabajo puede ayudarle a devolver la confianza depositada por Aspe en sus condiciones.

Listo y eficaz, el último fruto de la saga Zubizarreta manejó los tiempos. Sacó hacia atrás a Iker Egiguren –el azpeitiarra jugó en desventaja– a base de cortadas de derecha, creó ventajas para su compañero y remató sobre todo al txoko con paradas y dejadas de zurda. Esta pareja apunta alto, si bien la dificultad aumentará para ellos en próximos compromisos.

Once saques de Salsamendi

Poca historia tuvieron los duelos de la jaula, sobre todo el primero, en el que Laia Salsamendi endosó once tantos de saque a Andrea Capellán, hija del voleísta de Hervías, Miguel. Para obtener provecho de su derecha, la riojana requiere como mínimo restar y entrar al peloteo, algo que sucedió en contadas ocasiones.

Un paseo para la de Etxauri, cuya vía paterna procede de Usurbil y cuyo hermano, Manex, es esquiador de fondo. Compite en Europa... con la selección de Brasil y actualmente se encuentra en Eslovenia, donde lleva a cabo parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. También Laia esquiaba, pero eligió la pelota. Superadas las roturas de ligamento cruzado sufridas en ambas rodillas, vuelve a despuntar.

Para inquietar de verdad a Salsamendi hacen falta rivales como Goiuri Zabaleta. Su clase queda de nuevo patente. Cerebral, apenas se equivoca. Y menos aún cuando el viento sopla a favor. Lo intentó Leyre Oskoz de distintas maneras. Buscó incluso rematar de aire. Sin éxito. Enara Gaminde pondrá a prueba a la de Leitza en la semifinal del Beotibar.