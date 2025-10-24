Dos oiartzuarras llegan con sanas intenciones al frontón de Soraluze

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 24 de octubre 2025, 07:13 Comenta Compartir

La presencia de dos campeones del Interpueblos con el equipo de Oiartzun, Manex Olaiz y Oihan Etxeberria, destaca en el cartel de la segunda jornada de octavos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV, este viernes por la noche a partir de las 21.00 horas en el frontón de Soraluze, sede del club que lleva las riendas de la competición. Ambos llegan con la sana intención de superar el escollo y plantarse en cuartos.

Figuran en distintas categorías. Manex Olaiz (Oiartzun), segalari además de pelotari, forma pareja en promesas con Jokin Artetxe (Azpeitia, 2008) para medirse a Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008), pareja avalada por la victoria cosechada ante Landa y Karrera en Lekunberri.

Oihan Etxeberria (Oiartzun, 2006) tomará el relevo a su compañero del club Oiarpe en la eliminatoria sénior. Acompañado de Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003), juega contra Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) e Intza Garaño (Lekunberri, 2005). La baja por lesión de Antton Apezetxea, zaguero titular de Etxeberria, ha obligado a maniobrar a los organizadores, quienes repescan a Lazkoz al entender que es el zaguero perdedor de primera ronda que mejor impresión causó. Se da además la circunstancia de que vuelve a enfrentarse a Hormaetxe y Garaño, ante quienes cedió en el primero de sus compromisos.

Hormaetxe viene de firmar una notable actuación hace un mes en Lekunberri. Arrolló a los rivales a base de pegada y remate. No encontró quien le frenara en el Jaian Jai. Con experiencia y una trayectoria contrastada en el campo aficionado, ha encontrado un punto de madurez que le convierte en un delantero a tener en cuenta. Es una excelente piedra de toque para calibrar el valor de un Oihan Etxeberria cuatro años más joven: 23 uno y 19 otro.

En el caso de que ganara hoy, por cierto, un compromiso con Euskal selekzioa impedirá a Oihan Etxeberria estar presente en la cita de cuartos de final del 16 de noviembre en Zestoa. Habrá que buscarle recambio para ese partido ante los cabezas de serie Eñaut Lizeaga y Bernaola.

Mayor claridad en el pronóstico presenta el encuentro que abre el programa en el rápido frontón de Soraluze. Olaiz, delantero poderoso, y Artetxe, zaguero cuyos pasos sigue de cerca Aspe, son superiores en pegada a Aldaz y Telletxea. La conjunción de la derecha del oiartzuarra y la zurda del azpeitiarra da para pensar en mayores objetivos. Al fondo aparecen Nazabal y Okiñena en cuartos.

Pero antes deberán doblegar la resistencia de Aldaz, pelotari cumplidor y buen conocedor del oficio a pesar de su juventud, y la de Telletxea, más seguro por el flanco derecho que por el izquierdo.