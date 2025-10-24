Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oihan Etxeberria parte con ambición desde Soraluze. Lobo Altuna
Pelota-Torneo Bankoa ABANCA-DV

Dos oiartzuarras llegan con sanas intenciones al frontón de Soraluze

Manex Olaiz en promesas y Oihan Etxeberria en categoría sénior debutan este viernes en la presente edición, con los cuartos de final entre ceja y ceja

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La presencia de dos campeones del Interpueblos con el equipo de Oiartzun, Manex Olaiz y Oihan Etxeberria, destaca en el cartel de la segunda jornada de octavos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV, este viernes por la noche a partir de las 21.00 horas en el frontón de Soraluze, sede del club que lleva las riendas de la competición. Ambos llegan con la sana intención de superar el escollo y plantarse en cuartos.

Figuran en distintas categorías. Manex Olaiz (Oiartzun), segalari además de pelotari, forma pareja en promesas con Jokin Artetxe (Azpeitia, 2008) para medirse a Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008), pareja avalada por la victoria cosechada ante Landa y Karrera en Lekunberri.

Oihan Etxeberria (Oiartzun, 2006) tomará el relevo a su compañero del club Oiarpe en la eliminatoria sénior. Acompañado de Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003), juega contra Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) e Intza Garaño (Lekunberri, 2005). La baja por lesión de Antton Apezetxea, zaguero titular de Etxeberria, ha obligado a maniobrar a los organizadores, quienes repescan a Lazkoz al entender que es el zaguero perdedor de primera ronda que mejor impresión causó. Se da además la circunstancia de que vuelve a enfrentarse a Hormaetxe y Garaño, ante quienes cedió en el primero de sus compromisos.

Hormaetxe viene de firmar una notable actuación hace un mes en Lekunberri. Arrolló a los rivales a base de pegada y remate. No encontró quien le frenara en el Jaian Jai. Con experiencia y una trayectoria contrastada en el campo aficionado, ha encontrado un punto de madurez que le convierte en un delantero a tener en cuenta. Es una excelente piedra de toque para calibrar el valor de un Oihan Etxeberria cuatro años más joven: 23 uno y 19 otro.

En el caso de que ganara hoy, por cierto, un compromiso con Euskal selekzioa impedirá a Oihan Etxeberria estar presente en la cita de cuartos de final del 16 de noviembre en Zestoa. Habrá que buscarle recambio para ese partido ante los cabezas de serie Eñaut Lizeaga y Bernaola.

Mayor claridad en el pronóstico presenta el encuentro que abre el programa en el rápido frontón de Soraluze. Olaiz, delantero poderoso, y Artetxe, zaguero cuyos pasos sigue de cerca Aspe, son superiores en pegada a Aldaz y Telletxea. La conjunción de la derecha del oiartzuarra y la zurda del azpeitiarra da para pensar en mayores objetivos. Al fondo aparecen Nazabal y Okiñena en cuartos.

Pero antes deberán doblegar la resistencia de Aldaz, pelotari cumplidor y buen conocedor del oficio a pesar de su juventud, y la de Telletxea, más seguro por el flanco derecho que por el izquierdo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos oiartzuarras llegan con sanas intenciones al frontón de Soraluze

Dos oiartzuarras llegan con sanas intenciones al frontón de Soraluze