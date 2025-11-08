Cuairan sujeta y lanza a Cestau

J. L. Idiazabal Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Momento estelar de la tarde-noche en el Igarondo de Idiazabal. Javi Cuairan (Cortes, 2001) caza un zurdazo a media cancha a la altura del cuadro cuatro. La pelota bota en el siete y medio para dirigirse al rebote. El intento de botivolea de Unax Apeztegia (Elizondo, 2003) resulta insuficiente. El pelotazo arranca los aplausos del público.

Significa el 17-17 después de ir Joanes Cestau (Aduna, 2006) y Cuairan casi toda la eliminatoria por detrás de Jorge Fernández (Fuenmayor, 2002) y Apeztegia. Supone además una inyección de confianza para la pareja que viene de atrás y culmina la remontada 22-18 para plantarse en semifinales del Torneo Bankoa ABANCA-DV.

Cestau-Cuairan 22 - 19 Fernández Apeztegia Tiempo de juego 52 minutos y 53 segundos.

Pelotazos a buena 428

Tantos de saque Cestau, 6. Fernández, 2.

Tantos en juego Cestau, 7. Cuairan, 2. Fernández, 9. Apeztegia, 0.

Tantos perdidos Cestau, 3. Cuairan, 3. Fernández, 3. Apeztegia, 4.

Marcador 2-0, 2-3, 3-3, 3-9, 7-9, 7-10, 9-10, 9-12, 11-12, 11-14, 13-14, 13-16, 16-16, 16-17, 17-17, 17-18 y 22-18.

Incidencias interesante entrada en el Igarondo de Idiazabal. 300 espectadores, entre ellos el campeón manomanista Jokin Altuna y su botillero Gorka Altuna.

Cestau y Cuairan, dupla de nuevo cuño, encuentran la recompensa a su porfía. Rezagados 3-9, hacen la goma. Consiguen aproximarse tres veces a un tanto, 9-10, 11-12 y 13-14, pero ven a los rivales alejarse de nuevo a tres. Por fin igualan a 16, a 17 y a 18, antes de coger el vuelo al 22.

Sufre Cestau en defensa al principio, castigado sobre todo por cinco dos paredes de un Fernández listo. Pero sufre también Apeztegia de derecha. Lo ve el delantero de Aduna y saca al centro. Punzante, logra seis tantos gracias al primer disparo y hurga en el ánimo del zaguero contrario.

Cuairan, posiblemente en el mejor momento de su carrera aunque alejado desde hace un tiempo del radar de Aspe y Baiko, sujeta primero a su compañero y lo lanza después hacia el triunfo. Cestau es un pelotari en progresión con potencia en los dos costados, una gran volea y capaz de firmar ayer tres tantos de gancho.

Unax Apeztegia, habitual en los entrenamientos de Baiko, posee bonitas maneras pero carece de esa sexta velocidad que marca la mayoría de las veces la diferencia entre jugar en Primera o Segunda en el campo profesional.

Nueve saques de Murua

Partido sin historia en promesas. Harkaitz Murua (Altzo, 2007) marca diferencias con el saque –firma nueve tantos por esta vía– en la victoria 22-10 con Julen Salaberria (Goizueta, 2008) sobre Beñat Pérez (Legazpi, 2008) y Aimar Segurola, zaguero de derecha interesante que pecó de fragilidad, sobre todo al resto.

Murua-J. Salaberria 22 - 10 Pérez-Segurola Tiempo de juego: 30 minutos y 32 segundos

Pelotazos a buena: 174

Tantos de saque: Murua, 9. Pérez, 2

Falta de saque Murua, 1. Pérez, 1.

Tantos en juego Murua, 6. Salaberria, 0. Pérez, 3. Segurola, 0.

Tantos perdidos Murua, 2. Salaberria, 2. Pérez, 2. Segurola, 4.

Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 14-2, 14-6, 19-6, 19-7, 20-7, 20-9, 21-9, 21-10 y 22-10.

Incidencias Asier Álvarez, gestor de la oficina de Bankoa ABANCA en Beasain, representó a la firma patrocinadora del torneo.

Murua luce chispa en la derecha y alcanzó su punto culminante en la descolgada de sotamano del 20-7. Ahora bien, necesita aprender a entrar de aire con la zurda en carrera en lugar de a pie quieto. Dato a corregir.

Aizane Ibarrola, in extremis

Equilibrado y revoltoso inicio de la competición del cuatro y medio. Madalen Etxegarai (Oñati, 2005) manda en el peloteo gracias a su derecha y se pone 13-19 en el marcador. La renta de seis tantos parece suficiente. No le bastó. Ni siquiera el 19-21. Aizane Ibarrola (Pamplona, 2008) reacciona a tiempo ayudada por ocho tantos de saque. Pesan en el desenlance a pesar de una inoportuna falta en el 19-20 tras limar la desventaja y acercarse a uno.

Aizane Ibarrola 22 - 21 Madalen Etxegarai Tiempo de juego 41 minutos y 44 segundos.

Pelotazos a buena 212

Tantos de saque Ibarrola, 8. Etxegarai, 1.

Faltas de saque Ibarrola, 1. Etxegarai, 0.

Pasas del cuatro y medio Ibarrola, 0. Etxegarai, 0.

Tantos en juego Ibarrola, 9. Etxegarai, 14.

Tantos perdidos Ibarrola, 6. Etxegarai, 5.

Marcador 0-1, 4-1, 4-3, 6-3, 6-9, 12-9, 12-12, 13-12, 13-19, 16-19, 16-20, 19-20, 19-21 y 22-21.

Paga Etxegarai sus fallos al resto, sobre todo los de derecha en posiciones cómodas para devolver la pelota, al menos en apariencia. Ibarrola, intensa en el último tramo, pasa a semifinales gracias al 22-21.

Hormaetxe y Barrokal, recambios en Zestoa de Etxeberria y Agirre La participación de Oihan Etxeberria en el Mundial de frontball que arranca mañana en Iztapalapa (Zestoa) ha obliga a la organización a buscar un sustituto para el oiartzuarra en la segunda jornada de cuartos de final el domingo 16 por la mañana en Zestoa. El repescado es Oier Hormaetxe en función de sus actuaciones en las dos rondas anteriores. El de Lezama formará pareja con Xhoe Lazkoz para hacer frente a Eñaut Lizeaga y Aingeru Bernaola, cabezas de serie. Dentro del cuatro y medio, la local Naroa Agirre causará baja por la misma razón que Etxeberria. Jugará en su lugar la bergararra Maddi Barrokal.