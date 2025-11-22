Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat Apezetxea realiza un saque ante Ekhi Irribarria en la final del año pasado en Zumarraga. José Mari López
Pelota-Torneo Bankoa ABANCA-DV

Beñat Apezetxea-Elorz, dos ganadores juntos

El delantero campeón en 2024 en categoría sénior y el zaguero vencedor en promesas emprenden una nueva aventura este sábado en el Astelena

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Ver juntos a dos campeones de la pasada edición, Beñat Apezetxea (Goizueta, 2005) y Oier Elorz (Zaratamo, 2007), es uno de los alicientes de la tercera jornada de cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV este sábado por la tarde a partir de las 16.00 horas en el Astelena de Eibar, la catedral de la pelota a mano. El delantero ganador en categoría sénior en 2024 y el zaguero vencedor en promesas unen sus destinos con la intención de prolongar esta nueva aventura hasta el 27 de diciembre, fecha señalada para las finales en Zumarraga.

Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Asier Balerdi (Aiegi, 2004) se interponen en su camino amparados en la victoria cosechada en Villabona con autoridad y la sumada en Leitza tras mucho trabajo. Quieren confirmar su condición de pareja rocosa, no exenta de calidad por cierto, ante dos futuribles de las empresas profesionales. Apezetxea, en racha positiva de resultados, participa habitualmente en los entrenamientos de Aspe. Su compañero, Elorz, se incorporó hace tiempo al grupo de precontratados de Baiko.

Modificado el programa

La organización ha variado la composición del festival para evitar chocar con la Liga de Naciones que comienza mañana en Bilbao. Así, una eliminatoria de promesas sustituye a la del cuatro y medio de mujeres, trasladada al cartel del martes 2 de diciembre en el Madalensoro de Oiartzun.

La categoría de promesas verá completada hoy la lista de parejas semifinalistas con los ganadores de los partidos del Astelena. El primer cruce enfrenta a Unax Ramirez (Sopela, 2007) y Aitor Etxeberria (Oiartzun, 2008) con Mikel Egurrola (Etxebarria, 2007) y Aratz Ormaetxea (Bergara, 2007). A continuación saltarán a la cancha Iker Izagirre (Elgoibar, 2007) y Eñaut Moto (legutio, 2008), por un lado, y Markel Salaberria (Goizueta, 2008) y Hugo Figueroa (Bearin, 2007), por otro.

Ramirez, buen sacador y sparring de Peio Etxeberria durante la preparación de la final del Cuatro y Medio, aporta pegada a un Aitor Etxeberria con bonitas posturas. Su misión es frenar a Egurrola, siempre batallador, y Ormaetxea, poseedor de una derecha interesante. Vienen de gustar en octavos de final.

Markel Salaberria y Hugo Figueroa, sobrino de Patxi Ruiz, tuvieron que superar en Leitza la resistencia de Perurena y Castro. Aquella victoria debe darles confianza para el asalto al valiente Izagirre y al rocoso Moto. El pronóstico está abierto.

