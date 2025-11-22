Beñat Apezetxea y Elorz evidencian su superioridad

Beñat Apezetxea (Goizueta, 2005) y Oier Elorz (Zaratamo, 2007) volvieron a evidenciar ayer en el Astelena que forman una pareja de muchos quilates. No necesitaron ... ni estar cerca de su mejor versión para sacar adelante su partido ante Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Asier Balerdi (Aiegi, 2004) por 22-8 en un Astelena que contó con más de dos centenares de aficionados y la presencia de Libe Garate, gestor comercial de Bankoa en Eibar, para presenciar una nueva jornada de este Torneo Bankoa ABANCA-DV.

Fue un partido sin ritmo, con algunos tantos duros, pero en el que mandaron los fallos. Apezetxea, seguramente el más destacado del partido, hizo daño con el saque y Elorz con sus pelotazos gracias a esa zurda privilegiada que ya le tiene en el radar de Baiko. Ibarluzea y Balerdi, pareja rocosa y a la que resulta difícil doblegar, no lo fue tanto esta vez y sucumbió en buena parte fruto de sus errores.

Beñat Apezetxea-Elorz 22 - Ibarluzea-Asier Baledi, 8 Tiempo de juego: 38 minutos

Marcador 2-0, 2-4, 6-4, 6-6, 13-6, 13-7, 16-7, 16-8 y 22-8.

El partido se mantuvo igualado hasta el 6-6. Dos pelotazos abajo de Balerdi, primero e Ibarluzea, después, unidos a un gancho y a un tanto de saque de Apezetxea propiciaron el despegue (10-6) al que dieron continuidad un pelotazo a la chapa del delantero de Urretxu y dos nuevos tantos del de Goizueta (13-6).

A partir de ahí ya no hubo partido y Apezetxea y Elorz impusieron su ley sin mayor complicación demostrando su idilio con el Torneo Bankoa ABANCA-DV que ambos ganaron el año pasado en diferentes categorías.

Semifinalistas en promesas

La tarde en el Astelena comenzó con Mikel Egurrola (Etxebarria, 2007) y Aratz Ormaetxea (Bergara, 2007) logrando el primer billete para las semifinales en categoría promesas tras imponerse a Unax Ramirez (Sopela, 2007) y Aitor Etxeberria (Oiartzun, 2008) por 20-22 en un duelo igualado y exigente en el que brilló la derecha de Ormaetxea, muy potente.

Los ganadores comenzaron muy bien el partido, con un Egurrola descarado y esa derecha de Ormaetxea que hizo que Ramirez tuviera pocas opciones de entrar en juego (4-10).

Ramirez-A. Etxeberria 20 - 22 Egurrola-Ormaetxea Duración: 51 minutos.

Marcador: 1-0, 1-3, 4-3, 4-10, 11-10, 11-15, 13-15, 13-16, 18-16, 18-19, 20-19 y 20-22.

Sin embargo, el delantero de Sopela hizo daño con el saque gracias a su potencia, logrando un parcial de 7-0 que les puso por delante (11-10).

El partido se manejó a partir de entonces con rentas cortas, con Ormaetxea dominando desde la zaga, lo que permitió a Egurrola volver a meterse en el partido, mientras que Etxeberria, exigido, exhibió una buena defensa bien acompañado por Ramirez, que quizás debió de haber intentado asumir algo más de protagonismo.

También lograron su billete para las semifinales en la misma categoría Iker Izagirre (Elgoibar, 2007) y Eñaut Moto (Legutio, 2008) tras un partido muy duro en el que superaron a Markel Salaberria (Goizueta, 2008) y Hugo Figueroa (Bearin, 2007) por 22-19.

Izagirre-Moto 22 - 19 M. Salaberria-Figueroa Duración: 58 minutos.

Marcador: 1-0, 1-3, 2-3, 2-4, 4-4, 4-5, 13-5, 13-7, 15-7, 15-8, 16-8, 16-10, 18-10, 18-14, 19-14, 19-17, 21-17, 21-19 y 22-19.

Izagirre y Moto sumaron más en la primera parte del duelo, con el elgoibartarra haciendo daño en el remate. Enfrente, Salaberria y Figueroa estaban lejos de su mejor versión, lo que puso un 18-10 en el marcador que se antojaba definitivo.

No obstante, con todo perdido, Salaberria y Figueroa se soltaron. El de Bearin comenzó a mandar en la zaga, lo que permitió que Salaberria entrara más en juego y colocara un inquietante 20-17 en el marcador. En ese instante, un gancho de Salaberria que parecía definitivo pegó en la chapa, lo que supuso un alivio para Izagirre y Moto que, aunque con apuros, pudieron lograr la victoria.

El Torneo Bankoa ABANCA-DV continuará este martes en el frontón Madalensoro de Oiartzun con dos partidos del cuatro y medio femenino y otro duelo en categoría sénior con el zaguero Unax Landa como atractivo.