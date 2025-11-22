Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Egurrola y Aratz Ormaetxea se abrazan ante Aitor Etxeberria ayer en el Astelena de Eiba F. de la Hera
Torneo Bankoa ABANCA-DV

Beñat Apezetxea y Elorz evidencian su superioridad

Dos de los ganadores de la edición del año pasado vencieron con comodidad a Ibarluzea y Asier Balerdi sin necesidad de acercarse a su mejor nivel

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:25

Beñat Apezetxea (Goizueta, 2005) y Oier Elorz (Zaratamo, 2007) volvieron a evidenciar ayer en el Astelena que forman una pareja de muchos quilates. No necesitaron ... ni estar cerca de su mejor versión para sacar adelante su partido ante Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Asier Balerdi (Aiegi, 2004) por 22-8 en un Astelena que contó con más de dos centenares de aficionados y la presencia de Libe Garate, gestor comercial de Bankoa en Eibar, para presenciar una nueva jornada de este Torneo Bankoa ABANCA-DV.

