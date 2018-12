Pelota | Torneo Bankoa - DV Apuesta de futuro y pelotaris de futuro Jesús Suárez, Idoia Garrido, Leire Garai, Miren Larrarte y Susana Celayeta, en la sede central de Bankoa Crédit Agricole en Donostia. / LUSA Leire Garai y Miren Larrarte jugarán la primera de las finales del sábado | Su hermano mayor inculcó la afición a la gasteiztarra de 15 años, mientras que la bidaniarra aprendió en el frontón que tiene al lado de casa J. L. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 20 diciembre 2018, 07:01

El estreno de las mujeres en el Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO ha sido fiel al espíritu que acompaña a este proyecto desde su creación en noviembre de 1992. El guiño a la juventud y al futuro es una constante de esta apuesta por la pelota, que suma ya veintisiete ediciones. Leire Garai, gasteiztarra de 15 años, y Miren Larrarte, bidaniarra de 16, han sido dos de las tres participantes más jóvenes en esta competición del cuatro y medio, junto a Olatz Ruiz de Larramendi, que también tiene 15. Han podido con manistas algo mayores que ellas, si bien el límite de edad se situaba en los 24 años.

Garai y Larrarte visitaron la sede de Bankoa Crédit Agricole, patrocinador del torneo, en la Avenida de la Libertad de Donostia, antes de dirigirse a elegir material en Zarautz, donde cumplimentaron con este requisito por primera vez en su todavía corta trayectoria. También forma parte del aprendizaje.

Leire Garai confiesa que «empecé en el barrio de Zaramaga, en Vitoria, con seis años. La historia es sencilla. Mi hermano Ander, cuatro años mayor que yo y que cuando puede me hace de botillero, jugaba a pelota. Iba a verle al frontón y empecé a imitarle. Cogía una pelota y la golpeaba contra la pared. Un día me animé a apuntarme en el club y aquí sigo».

Los inicios de Larrarte, vecina de Bidania, pequeña localidad de Tolosaldea, fueron distintos a los de su oponente. «Mis primeros recuerdos con la pala son de cuando tenía ocho años. Ya para entonces jugaba a mano. Empecé desde muy pequeña. El frontón está cerca de nuestra casa y me entretenía allí, como los demás niños. ¿Si tengo algún familiar que jugaba a pelota? Mi tío, Jexux Mayoz, alternaba en el campo aficionado».

Aunque coinciden en la juventud, las trayectorias de una y otra difieren. Leire Garai asegura que «nunca he jugado a pala. Me he dedicado solo a la mano. Y siempre con chavales de mi edad. He participado en las mismas competiciones que ellos. Soy cadete y recientemente he competido en el Campeonato de Araba por parejas con el club de Zaramaga. Llegamos a semifinales. Disfruto con la pelota».

Leire Garai apunta que «con seis años iba al frontón e imitaba a mi hermano con la pelota»

Miren Larrarte, que compagina la mano con la pala, es sobrina del exmanista Jexux Mayoz

Larrarte, en cambio, compagina pala y mano. De hecho, interviene estas fechas en el Torneo Bizkaia de paleta cuero junto a las mejores especialistas del momento. Es habitual verla en las competiciones oficiales de paleta goma. «Desde que los partidos de mano empezaron a salir en la tele, el cambio ha sido enorme. Antes, solo había campeonatos de pala para nosotras. Ahora, en cambio, se organizan torneos de mano en numerosos sitios. Pronto va a empezar la primera edición del Campeonato de Gipuzkoa».

Una de las peculiaridades de este Torneo Bankoa-DV reside en el material ya que se disputa con pelotas mixtas, más exigentes para las manos que las de trapo. La gasteiztarra Garai está habituada. «He competido con las mixtas desde alevín. Ahora, en cadetes, jugamos con las de toque, más duras y vivas que estas. Eso ayuda a la hora de desenvolverme con este tipo de material».

Con tacos desde benjamín

Está habituada a las protecciones de las manos. «Empecé a entrenar con tacos en edad benjamín. Los que tenía eran malos y no sabía colocarlos. Fui aprendiendo y ahora me los pongo bien. Uso poco, lo mismo que para las pelotas de toque. Apenas sufro de las manos... si no abuso. Hace poco jugué partidos cinco días seguidos, acumulé seis en una semana y, claro, se me resintieron. Vuelvo a tenerlas bien».

Larrarte aporta otro punto de vista: «Me ha costado ponerme al bote de la pelota mixta. También he sufrido un poco de las manos porque no estoy habituada. Empecé con ese tipo de material el año pasado en El Antiguo, con 15 años».

Algunas voces apuntan a la evolución en este apartado como condición indispensable en la búsqueda de mayor velocidad y mejor espectáculo. De todas maneras, las propias pelotaris conducen una mejoría cada vez más visible. «Me gusta arriesgar», subraya Leire Garai. El juego de aire forma parte de este progreso. «Estoy aprendiendo y voy poco a poco. Domino mejor el sotamano que otro tipo de jugadas».

Miren Larrarte añade otra dificultad. «Entro más de aire con la pelota goxua. Si me duele al golpear, me entra miedo para hacer ese tipo de juego». Conviene no pasar por alto que hablamos de pelotaris de 15 y 16 años, jovencísimas y con un rodaje más bien corto.

Ambas se conocen bien ya que han coincidido en varios torneos. «Hemos sido rivales en muchas ocasiones», señala Larrarte. «Leire mueve bien la pelota a las esquinas y sabe lanzar la jugada si se presenta la oportunidad».

Garai tampoco escatima elogios hacia su oponente. «Ya me ganó el año pasado en la final del Antiguo. También nos hemos encontrado en Tolosa y hace poco en Huarte. Miren es juvenil y yo, cadete. Ya sé que me va a crear dificultades».