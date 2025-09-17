Lopetegi y Mujika caen en xare ante la favorita Francia por 15-12 y 15-14

Cinco derrotas en cinco partidos para Euskal selekzioa, tretas de las palistas mexicanas y cambios deja la nueva jornada del Mundial sub-23 de trinquete ... en Venado Tuerto (Argentina), donde la fase de grupos se aproxima a la conclusión.

En xare, Xuban Lopetegi y Markel Mujika plantaron cara en una actución de mérito a la favorita Francia antes de caer 15-12 y 15-14.

También perdieron Mazizior y Olatz Zulaika en paleta goma, en este caso 2-1 ante México. Con 6-5 a favor de la pareja vasca en el desempate, la zaguera mexicana Guzmán recurrió al parón de diez minutos por lesión que concede el reglamento. Se quejaba de un esguince de tobillo. Volvió como nueva para imponerse 6-10. Desconcertó a las representantes de Euskal selekzioa,

En paleta cuero, Endika García y Markel Sierra cedieron 15-9 y 15-10 frente a los navarros Indurain y Pérez Galbete, que defienden a la selección de España y se aseguran así el liderato de su grupo.

Euskal selekzioa sufrió también dos derrotas en mano. Jon Jara se inclinó 15-6 en el primer set ante Mariluz, pelotari de la selección francesa. Entró Unax Manterola en lugar del hernaniarra en el segundo, que acabó con un 15-8 fravorable al de Iparralde.

En parejas, Unax Manterola y Unai Sorondo cedieron por un doble 15-6 ante los mexicanos Medina, Fernando el delantero y Donovan el zaguero.