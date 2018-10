Pelota Las liguillas según Olaizola II Aimar Olaizola, ayer en la elección de material del Labrit. / CALLEJA Aimar se presenta a la segunda jornada con una derrota, situación que no vivía en el Cuatro y Medio desde 2012 | «El del sábado ante Víctor es un partido con presión para ganar sí o sí» JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Jueves, 18 octubre 2018, 07:45

Aimar Olaizola, que cumplirá 39 años el 13 de noviembre, las ha visto de todos los colores en las numerosas liguillas de cuatro pelotaris o cuatro parejas en las que ha participado durante sus veinte temporadas de profesional. De un tiempo a esta parte acostumbra a decir que «por supuesto, prefiero ganar en las tres jornadas, pero si me obligas a elegir en cuál puedo perder, prefiero caer en la primera. Si ganas tu segundo partido, conservas bastantes opciones de pasar».

Pese a las preferencias producto de su dilatada experiencia, nada es matemático ni está escrito en estas liguillas. En el Campeonato del Cuatro y Medio del pasado año, Olaizola II empezó con victoria ante Bengoetxea VI, cedió ante Víctor en la segunda y el triunfo sobre Elezkano II en la última le otorgó el billete para semifinales. En el último Campeonato de Parejas, venció con Ander Imaz en las dos primeras jornadas y una abultada derrota en la tercera les apeó de la final. Estos resultados, sin embargo, no han hecho variar de opinión al delantero de Goizueta.

Su derrota ante Altuna III del lunes en el Beotibar de Tolosa supuso quebrar la racha positiva en las jornadas iniciales que le acompañaba... desde 2012. Venía de imponerse en su primer compromiso de la liguilla en las seis ediciones precedentes: cinco veces a Bengoetxea VI (22-18 en 2017, 22-19 en 2016, 22-5 en 2015, 22-13 en 2014 y 22-12 en 2012) y una a Martínez de Irujo (22-13 en 2013). En las seis ocasiones avanzó como mínimo a semifinales.

«Este es un campeonato más, no más difícil que los anteriores. Los contrarios también juegan. Los de ahora y los de antes», confiesa Aimar Olaizola. «Está claro que cada vez resulta más complicado. Los años pasan. Unas veces llegas mejor al inicio del torneo y otras, peor. Hay ediciones en las que me han eliminado incluso en primera ronda, antes de llegar a la liguilla. Noto que me cuestan algo más los desplazamientos, pero me he encontrado bien en los entrenamientos».

Labrit de Pamplona Olaizola II separa pelotas de 105.4 y 104.8 gramos. «Las de Víctor son más vivas que las mías», apunta el de Goizueta. Víctor, que eligió en segundo lugar, se queda con las de 105.1 y 104.6. «He tenido dudas con una. Era más viva que las demás. Pensaba que podía coger bote y me he decantado por otra que anda por abajo», indica el de Ezcaray.

Balmaseda Urrutikoetxea prefiere una de 106.7 y otra de 105.1, más rápidas que las del contrario. Elezkano II, que sigue con molestias en el hombro izquierdo, opta por la de 106 y la de 104.9.

Dado que el paréntesis entre partido y partido -de lunes a sábado- es de cinco días, esta semana Aimar ha preferido no llevar a cabo ningún entrenamiento específico de frontón. Víctor, que jugó dos días antes, ensayó el martes en el Labrit con Iñaki Artola.

El de Goizueta presume dificultades el sábado en el Labrit frente a Víctor. «Es de los rivales más peligrosos. En un buen día, nos puede ganar a todos. Tiene volea, tiene gancho, saca mucho... La suerte tampoco acompañó en el sorteo. De salida compartía grupo con Altuna III como cabeza de serie y nos tocaron Víctor y Ezkurdia. Son los dos peores pelotaris para mi juego porque imprimen más velocidad que yo a la pelota».

Inicio inquietante

Aimar Olaizola es consciente de que necesita mejorar el inquietante rendimiento ofrecido frente a Jokin Altuna en Tolosa. «Jugué mal, hice demasiados regalos. Si regalas tanto, te ganan. ¿Si había recibido seis tantos de saque en un partido? Pocas veces durante mi carrera se me habrán escapado arriba tantas pelotas. Las metía bien en la mano, quería quitarle el remate a Altuna y se iban al colchón. En el peloteo también tuve ocasiones de cruzar bien a la pared izquierda y no lo hice».

Víctor ya le ha superado en esta distancia. En el campeonato de 2017, hace doce meses. Terminaron 21-22 en el Adarraga de Logroño. El riojano, que puso un ritmo elevado sobre la cancha, se adelantó 11-18. Cambia el frontón. «Es un choque con mucha presión para ganar sí o sí», reconoce Aimar Olaizola. «El que venza tendrá opciones. ¿Mi objetivo actual? Ahora mismo, clasificarme para semifinales. Se trata de vencer el sábado para conservar opciones».