TORNEO BANKOA-DV Lerena, profeta en su tierra a base de saques Lerena entra de volea con la derecha. El najerino se lució ante sus vecinos. / USOZ El najerino y Sarasa ganan con facilidad a A. Etxebarria y Gaskue en sénior y triunfo nítido en promesas de Larrazabal y Erkiaga DV NÁJERA. Domingo, 30 septiembre 2018, 10:14

Óscar Lerena fue profeta en su tierra. El delantero najerino se convirtió en el protagonista de la tercera jornada del torneo Bankoa Credit Agricole-DV. Ya lo era antes del inicio del festival. Jugaba ante sus vecinos y no quería defraudarles. En principio estaba anunciado un duelo con su paisano Prado en los cuadros alegres en categoría sénior, pero éste causó baja de última hora y fue sustituido por Aitor Etxebarria. Se quedó solo ante el peligro. No le importó lo más mínimo. Tiró por la calle de en medio. Desde que la pelota se puso en juego.

Y lo hizo a base de saques. Para qué gastar más tiempo y energías si se puede conseguir idéntico resultado con un solo pelotazo. Dicho y hecho. Los tres primeros tantos que subieron a su casillero fueron con el disparo inicial. Para el 9-1 ya llevaba seis, que al final del partido se convirtieron en nueve. La eficacia del delantero riojano con esa jugada acabó por minar la débil defensa de Etxebarria y Gaskue. En un abrir y cerrar de ojos se encontraron con un 10-1 en contra que fue una pesada losa imposible de quitársela de encima. No había nada que hacer. Aún así, intentaron maquillar el resultado.

Lo hicieron, pero la eliminatoria ya estaba decidida casi desde que Lerena puso la pelota en juego. Sus misiles explotaron en las manos contrarias, cuyos restos acababan a duras penas en el frontis. Favorecido por un material exigente y conocedor como nadie de todos los recovecos del frontón, el najerino hizo y deshizo a su antojo. Cada vez que entraba en juego subía el pan. Para enmarcar el saque al ancho en el 14-5, cortadísimo, ante el que nada pudieron hacer ni Etxebarria ni Gaskue. Cuando un pelotari está en vena de aciertos y tiene a la suerte como aliada, lo mejor es desear de que el partido acabe cuanto antes. Solo duró media hora, el tiempo necesario para que Lerena fuese ovacionado por sus paisanos.

Etxebarria lo intentó todo, pero no tuvo su día. El delantero de Nabarniz se vio sorprendido por el vendaval Lerena. Demasiado toro para un novillero poco placeado. Gaskue dejó destellos de su clase con la derecha, pero insuficientes para frenar al que fue su pareja hace dos años. No pudo quitarle pelota y le costó pasar a dominar. Y Sarasa tuvo un partido más cómodo de lo esperado. El de Eltzaburu jugó siempre de cara. En esta ocasión no tuvo que encargarse del trabajo sucio. Prieto y Garmendia, sus próximos rivales, harán bien en no confiarse. La cita, el miércoles 31 de octubre en el Urbeltz de Legazpi.

Larrazabal, dominador

Solo cinco minutos más duró la eliminatoria de promesas con la que arrancó el festival. Y también tuvo un protagonista, en este caso Larrazabal. El delantero de Amurrio le dio velocidad a la pelota y marcó la diferencia. Llevó siempre la voz cantante. Cada vez que entraba en juego, el partido se animaba. Valiente, con nervio. Entra de gancho, tiene golpe y le sobran ganas.

Igoa no desentonó, dejó una buena imagen ante los aficionados riojanos. El etxarriarra no es tan espectacular como Larrazabal, pero tiene cosas interesantes. Aguantó hasta mitad de partido. Luego tuvo que dar su brazo a torcer y rendirse ante la evidencia.

Los zagueros estuvieron más flojos. El tolosarra Etxeberria perdió más pelota de lo habitual al no poder contar con la ayuda de Igoa. Todo lo contrario que Erkiaga. Al de Zeanuri le vino como anillo al dedo el trabajo constante de su delantero. Habrá que verle en partidos más exigentes. Larrazabal y Erkiaga se enfrentarán en la siguiente ronda a Julen Alberdi y Apezetxea, el viernes 26 de octubre en el Amazabal de Leitza.