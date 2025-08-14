Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los tres ventiladores empleados ayer en el Gurutzeaga. Íñigo Royo

Larrazabal y Rezusta encienden el cuarto ventilador

Estrenan en Zestoa su casillero de puntos ante la falta de pegada y la impotencia de Urrutikoetxea, recambio de Artola, y Martija

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Tampoco ayer estaba la meteorología para bromas. Si la víspera se tuvo que aplazar un día el festival de Zestoa, quién sabe lo que ... habría ocurrido de no tomarse medidas. Veinticuatro horas después, la tasa de humedad seguía alta y asomaba en varios puntos del frontón. Por fortuna, los tres ventiladores traídos por el Ayuntamiento funcionaron y los dos partidos se disputaron con normalidad en el Gurutzeaga.

