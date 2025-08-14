Larrazabal y Rezusta encienden el cuarto ventilador

Tampoco ayer estaba la meteorología para bromas. Si la víspera se tuvo que aplazar un día el festival de Zestoa, quién sabe lo que ... habría ocurrido de no tomarse medidas. Veinticuatro horas después, la tasa de humedad seguía alta y asomaba en varios puntos del frontón. Por fortuna, los tres ventiladores traídos por el Ayuntamiento funcionaron y los dos partidos se disputaron con normalidad en el Gurutzeaga.

Eso sí, a los tres ventiladores colocados en las tablas de contacancha sumaron Larrazabal y Rezusta uno propio dentro de la cancha. El cuarto. Lo pusieron en marcha y la fuerza del aire derribó la resistencia de Urrutikoetxea y Martija, ambos presa fácil de los ganadores, que estrenan su casillero de victorias al tercer intento.

El punto provoca además un apelotonamiento en la parte baja de la clasificación del Masters CaixaBank. Hay cuatro parejas empatadas a un punto, si bien Artola, delantero titular de la pareja perdedora de Zestoa, y Martija han gastado una bala más que las otras tres. Tienen dos partidos por delante, mientras que sus rivales directos jugarán tres. Tampoco Altuna III e Imaz, con dos puntos, pueden dormirse en la pelea por las cuatro plazas que dan acceso a las semifinales.

La velocidad de los pelotazos de Larrazabal condicionó el encuentro. Sus voleas, los derechazos a bote y los sotamanos fueron un dolor de cabeza para la pareja rival y permitieron a Rezusta jugar de cara durante los casi 47 minutos de partido.

Llegar a 459 pelotazos a buena se debió a dos motivos: la finura rematadora de Urrutikoetxea en sus contadas oportunidades y dos tantos largos, el 2-7 de 52 pelotazos y el 4-11 de 53. Esos 105 elevaron la cifra total.

La diferencia de pegada actual entre Artola, el titular, y Urrutikoetxea, el suplente elegido, es grande. El de Zaratamo, atosigado por las acometidas de de Larrazabal y jugará hoy en Mallabia su tercer partido en cuatro días, carece en la actualidad de poder suficiente en la derecha para contrarrestar esa situación tan adversa. Tampoco Martija es el zaguero pegador que necesita en estos momentos el único delantero en la historia capaz de ganar como zaguero la txapela del Parejas para sacar a relucir sus cualidades de puntillero. Opusieron más trabajo que resistencia.

En el Gurutzeaga, un pelotazale se hacía la pregunta de por qué Baiko había elegido a Urrutikoetxea para cubrir la baja de Artola -convaleciente aún de una microrrotura muscular en la pantorrilla derecha- si en la anterior jornada Peña II desempeñó esa función con éxito en el Atano III contra Artola e Imaz.

Los responsables de Baiko decidieron programar al tolosarra en Leitza en un partido de empresa y llevar a Urrutikoetxea al Masters CaixaBank, el torneo que las empresas quieren vender como el principal referente de su calendario veraniego. Si Peña II está mejor colocado en el escalafón de delanteros y el Masters importa de verdad, algo no cuadra en esta designación de suplentes.