Lajos y Elorza, adelante en el Manomanista

Elorza-Andueza III y Lajos-Nalda II son las dos eliminatorias que dan el pistoletazo de salida al Manomanista de Primera de 1970, en el ... que Retegi I defiende la txapela conquistada el año anterior, la primera de las seis que obtendría. La escalera diseñada por el comité organizador presenta dos ramas.

Juegan cuatro zagueros. Nada que ver con el Manomanista actual. Julián Lajos es uno de los favoritos, según se desprende de los comentarios de Juan de Eguizale sobre su debut.

«Lajos, 22 - Nalda II, 5. Se abarrotó ayer, lunes, el frontón Labrit de Pamplona ante la segunda eliminatoria del campeonato manomanista, que comenzó el domingo en Logroño. Lajos y Nalda II fueron los protagonistas de este partido. El navarro consiguió siete tantos de saque, por dos y dos faltas el riojano avecindado en Vitoria. El marcador funcionó así: 7-0, 7-1, 8-1, 8-3, 20-3, 20-5 y 22-5. Duración del partido, 29 minutos. Fue por la vía rápida. Lajos puede decirse que no se empleó a fondo. Jugó a placer, fácil, sin esforzarse lo más mínimo, por lo que no demostró todo lo que vale, sabe y puede hacer en estos partidos mano a mano. La impresión que dejó fue extraordinaria, algo así como un aviso de que va 'en corto y por derecho' a por el título, del que es un calificado candidato (...). El próximo día 26 en Vitoria, le corresponderá medirse con su paisano Marcelino Vergara».

En la otra rama de la escalera, el vizcaíno Elorza elimina 22-17 al azkoitiarra Andueza III. Relatan así el encuentro: «Comenzó el domingo el campeonato manomanista con la eliminatoria entre Andueza III y Elorza, jugada en Logroño. El vizcaíno logró seis tantos de saque por cuatro el guipuzcoano. La iniciativa correspondió en todo momento a Elorza, que se adelantó 4-0, para igualar a 7, 8 y 12. De nuevo se impone el juego más sereno del vizcaíno, que avanza 17-12, 18-16 y 19-17, para finalizar 22-17. La próxima eliminatoria corresponde al vizcaíno frente a Tapia I el 19 de abril en Anoeta».

No se libra Andueza III de algún dardo: «Cometió los fallos de rigor y no pudo dominar sus nervios. Lo de siempre en Modesto Andueza, que al igual que Tapia I y otros pelotaris no creen que exista una preparación más adecuada que la que ellos creen poseer para los partidos individuales».