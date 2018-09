Pelota Ladis Galarza regresa a Aspe tras cinco años en Asegarce Ladis Galarza se dispone a golpear de derecha con la camiseta de Asegarce. / MORQUECHO El zaguero de Baraibar se incorporará al cuadro de la promotora eibarresa el 1 de octubre y ha firmado hasta diciembre de 2019 ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 septiembre 2018, 07:44

Ladis Galarza ha tomado el camino de ida y vuelta. El zaguero de Baraibar regresa a la disciplina de Aspe después de casi cinco años en Asegarce. Lo hará el próximo 1 de octubre, cuando concluya su relación contractual con la promotora bilbaína, el domingo 30, que ha decidido no renovarle. Ladis Galarza, hijo del campeonísimo Ladis Galarza, dio precisamente en Aspe sus primeros pasos en el profesionalismo. Tras destacar en el campo aficionado, Ladis, hijo y sobrino de pelotaris y también de corredores de apuestas, dio el salto el 12 de juli de 2009 en el Labrit de Pamplona. Tenía todo el futuro por delante.

Después de tres temporadas en la empresa eibarresa, decidió en 2012 cambiar de aires y se comprometió con Asegarce. Firmó por cinco años en los que ha alternado luces y sombras. Vuelve a Eibar con un contrato de quince meses, hasta el 31 de diciembre de 2019. «Estoy contento, como para no estarlo. Acababa contrato el día 30 y me ha surgido la ocasión de volver a donde empecé a jugar a pelota como profesional. Me quedan buenos recuerdos de mi anterior etapa, hice buenos amigos. Me encontraba como en mi casa, para mí es un sitio especial».

Sus datos Nombre y apellidos Ladis Galarza Lizartza. Fecha de nacimiento 13-7-1990. Lugar Baraibar (Navarra). Altura y peso 1,87 y 91 kgs. Fecha del debut 12-7-2009. Frontón Labrit de Pamplona. Palmarés Campeón del torneo de Lezo y del torneo Berria (2007).

A sus 28 años, no tiene ningún reproche hacia Asegarce, que ha hecho debutar hace poco a tres zagueros como Eskiroz, Aranguren y Mariezkurrena. Los jóvenes piden paso. «He estado casi cinco años con ellos y me he encontrado muy a gusto. No tengo ninguna queja. Últimamente estaba jugando bien, pero renovar o no renovar no depende de mí. No he jugado nunca como ahora. Ellos lo han decidido y no hay ningún problema por mi parte».

Ganarse el puesto

Ladis Galarza declara que «empecé muy joven, con 18 años, y he madurado mucho como persona y como pelotari en todo este tiempo». Es consciente de que la competencia en la zaga de Aspe también será dura. Los técnicos de la empresa eibarresa están apostando fuerte por su última incorporación, el riojano Pedro Ruiz, pero aún le ven un poco verde para compromisos importantes. Erostarbe, otra de sus bazas de futuro, no está en su mejor momento, Irusta tampoco acaba de dar ese salto, al igual que Jaunarena y Lasa IV, y Tolosa, que contaba con todos los boletos para convertirse en el cuarto zaguero tras Rezusta, Zabaleta y Martija, deberá estar entre tres y cuatro meses de baja cuando le operen de la muñeca derecha.

Ahí es donde ganan enteros las opciones del de Baraibar para hacerse un hueco. Prefiere no pensar en ello. «Mi objetivo es jugar bien, lo mejor posible. Quiero empezar sin prisas. Todo el mundo habla del Parejas, pero todavía no ha acabado el verano y pueden pasar muchas cosas».

Su experiencia en las dos ocasiones que ha luchado por la txapela no ha sido gratificante. La primera fue en 2014, con Oinatz Bengoetxea. «Me lesioné la mano en el primer partido. La culpa fue mía, no dije nada», recuerda. La empresa decidió sustituirle por bajo rendimiento en la sexta jornada. «Fue hace mucho tiempo, no soy el primero al que le ha pasado una cosa similar».

Y la última tuvo lugar el año pasado con Urrutikoetxea de delantero. De nuevo la fortuna le dio la espalda. «Estaba en un buen momento de juego, pero en la segunda jornada me hice mucho daño en el pie en Zierbena. No pude jugar ningún partido más». Ladis espera aprovechar la oportunidad si la empresa confía en él. El tiempo lo dirá.