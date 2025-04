'Katedra', la quiniela del Manomanista

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 19 de abril 2025, 08:58 Comenta Compartir

El entorno de la pelota también trata de adecuarse a los nuevos tiempos. La iniciativa de los manistas aficionados navarros Haritz Jamar, natural de Erronkari, Unai Olaz, de Arre, y Ander Mina, de Burlata, camina en esa dirección. Pertenecientes al club Beti Onak de Villava, han creado una aplicación de internet llamada 'Katedra: pilotazaleen kiniela' que guarda similitudes con el 'Fantasy', muy presente en el fútbol.

Ander Mina, uno de sus tres autores, explica cómo surge la idea: «Somos pelotaris aficionados y es un proyecto de vestuario. Vemos que el futuro de la pelota peligra y a través de esta herramienta queremos atraer a la juventud a nuestro deporte. Quiero dejar claro que no existe ningún ánimo de lucro. Nadie apuesta dinero. Es una quiniela que permite jugar en grupo, competir entre los integrantes de la cuadrilla, entre compañeros de trabajo o de clase, entre miembros de un mismo club... Apuntarse es gratis y no hay premios en metálico, ni de ningún tipo, aunque no descartamos hacer sorteos en un futuro».

«Empezamos hace unos días y disponemos ya de 1.300 usuarios», apunta Mina en representación de un trío que ha mantenido incluso una reunión con Bainet en Bilbao a cuenta de la aplicación. «Todas las semanas cenamos en la sociedad con Laso, Mariezkurrena IIy compañía, por lo que estábamos al corriente de que los derechos de imagen de los pelotaris profesionales pertenecen a Bainet, lo que nos impide incluir fotos suyas en la aplicación. Hablamos con Bainet, que nos convocó en Bilbao. Se presentaron el director financiero, el abogado y Kepa Burrutxaga, hermano de Iñaki. Un punto asustados, nos mirábamos como preguntándonos qué hacemos aquí. Y de repente nos dicen que nuestra idea va en la línea de una suya. Los vimos receptivos y con interés. Dijeron que lo estudiarían y estamos a la espera de una respuesta».

«Unai Olaz es el informático del grupo, el que programa», indica Ander Mina. «Nosotros tocamos todos los palos. Le damos ideas, la promoción...».

Probaron fórmulas durante el Parejas, buscaron soluciones para los problemas que se les presentaban y han dado el paso adelante para el Manomanista. El propio Mina describe la dinámica de la quiniela. «Es sencilla. Se forma un grupo y cada componente rellena lo que sería su boleto. Por un lado, se trata de adivinar los ganadores de los cuatro partidos de la jornada. Cada acierto da un punto. Hay un plus de dos con el pleno de cuatro y otro de uno si aciertas tres. Si atinas con el tanteo del perdedor, recibes otros dos».

Hay más. «Planteamos además cuatro preguntas, tres de un punto y una, de mayor dificultad, de dos. Por ejemplo: ¿Altuna terminará ante Zabala con más o menos de diez tantos de cosecha propia? Otro apartado es el de la designación del mejor pelotari de la jornada, cuya elección está en manos de nuestro jurado. A falta del Laso-Etxeberria, ha destacado Larrazabal. Si coincide con tu elección, ganas dos puntos más. El máximo son 21. La clasificación es interna del grupo en cuestión».

Incluso han elaborado un precioso vídeo promocional en el que aparece Juan Martínez de Irujo en labores de juez junto a los manistas aficionados Eneko Yoldi y Aitor Alduntzin. Participan asimismo los padres de Jon Mariezkurrena y del propio Ander Mina.

«En principio no existe una clasificación global de todos los participantes en el 'Katedra: pilotazaleen kiniela'», aclaran los promotores, que contemplan cuatro clasificaciones por temporada: Manomanista, campaña de verano, Cuatro y Medio y Parejas.