«Cuando vi jugar a Koteto por primera vez me dije, este es diferente, tiene algo especial»

Tomás Rekondo y Koteto Ezkurra se funden en un abrazo ante el ayuntamiento de Doneztebe. / MIKEL FRAILE Tomás Rekondo es mucho más que un seguidor de Koteto, «para mí es como si fuese mi hijo» | Lesakarra de 79 años, panadero de profesión desde los trece, conoció a los padres de Koteto cuando regentaban un asador en Doneztebe

Lesakarra. 79 años. Panadero. Jubilado. Se resiste a dejar la que ha sido su profesión toda la vida, desde los trece años. La que heredó de su padre, natural de Segura, donde tiene parientes. «Empecé a trabajar cuando me salieron los dientes y se me han caído entre la harina. Sigo haciendo el reparto de vez en cuando en Igantzi y Aranatz. Ahora el negocio -panadería Izarra- lo llevan mi hija y el yerno», dice. Aficionado a la pelota, jugó a mano en el pueblo siendo muy joven en Lesaka. Pero no era lo suyo.

Tomás mantenía una relación de amistad con sus padres. «Josetxo, su aita, jugaba a mano. Y junto a su madre regentaban el asador Ezkurra en Doneztebe. Solía ir a comer a menudo con los amigos. Juani era y sigue siendo una gran cocinera. Bordaba el ajoarriero y las carrilleras». Echando una mano sirviendo las mesas estaba Koteto, un chaval menudo y regordete. Puro nervio. «No me fijé en él, y eso que estuve muchas veces comiendo en su casa», recuerda.

Su pasión por el remonte fue casi por casualidad. «Fui a Galarreta a ver a Jesús Mari Sanjurjo, un palista hijo de Marcelino Sanjurjo, un forofo de Julián Retegi que tenía el bar Telebote en Lesaka, donde cada vez que dejaban una propina tocaban la campana. Fue el primer bar en tener televisión en el pueblo. Era su debut, tenía 17 años y luego jugó en el Deportivo de Bilbao. En aquellos tiempos se programaban en Galarreta dos partidos de pala y otros dos de remonte. Y terminé enganchándome a la modalidad».

A Koteto le conoció más tarde, cuando debutó en el Euskal de Huarte. «En aquellos años, la escuela de remonte del Euskal la llevaba Ángel Lekunberri padre, hermano de Pablo. Un día nos encontramos unos amigos con él en Hondarribia y nos dijo que la víspera de San Fermín iban a debutar cuatro chavales, pero que había uno de dieciséis años que era muy bonito. No sabía dónde ponerle, lo único que conocía es que era hijo de Josetxo Ezkurra. Lo puso tan bien y fui a verle. Jugó con Ekiza ante Zeberio I y Zandio -hermano del exciclista y hoy director del equipo Sky-. Perdió, pero me dije 'éste es diferente a todos, tiene algo especial'».

Demostrar que valía

«Seguí viéndole en más partidos -recuerda-. El primer año solo le pusieron en teloneros. Al siguiente le pasaron a los cuartos, luego a los terceros y al cuarto comenzó a jugar estelares. Antaño costaba mucho cambiar de categoría. A Koteto le hicieron demostrar que valía. Ahora, en cambio, el primer día ya están jugando estelares. Su mayor rival en aquellos tiempos era Kike Elizalde, le costó mucho pasarle».

Rekondo rememora que «Koteto reventó con 21 o 22 años. Ya era una figura. Su primer partido del Individual lo jugó en el Euskal contra Martin Lekunberri, pero lo que no me acuerdo es la primera vez que hablé con él. A partir de ese día, hemos mantenido una gran amistad. Recuerdo que cuando tuvo un bache de juego me dijo, 'Tomás, no te preocupes, que te voy a dar muchas alegrías'. Y así ha sido».

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la carrera del genio de Doneztebe. La muerte de su mujer, Isabel, fue un mazazo muy grande. «Lo pasó muy mal, no sé de dónde sacaba fuerzas para seguir jugando. Cuando tenía una semana libre le llevaba de viaje con los amigos para que estuviese distraída. Hizo todo lo posible en vida por ella. Incluso aprendió las curas de las enfermeras para hacérselas él en casa y que así estuviese más goxo».

Tomás Rekondo podría escribir un libro con las vivencias junto al mejor remontista de la historia. «Antes de ganar el primer campeonato mano a mano ya manteníamos una gran relación. Iba con amigos a Galarreta y presumía de su amistad. Incluso le llevé un día a mi padre, que nunca había estado en Galarreta, y le presenté a Koteto como si fuese algo mío. En aquellos tiempos el Euskal también funcionaba bastante bien».

«Comemos juntos bastantes veces al año y nunca hemos tenido ningún roce -puntualiza-. No nos hemos enfadado nunca. Es la persona más sencilla y alegre que he visto en mi vida. Ha sido un gran remontista, pero como persona no es menos. Si puede hacerte un favor, es el primero. Y con los hijos ha sido un padrazo. Les lleva al frontón siempre con el bocadillo y no molestan a nadie. El mayor, Koteto, tenía una cesta hecha a medida y la llevaba a la escuela. El menor, Lukas, ganó hace dos años un torneo en el pueblo de mano. Me dijo que el último tanto lo hizo de gancho. También tiene una hija, Maialen, fruto de su primer matrimonio, a la que quiere con locura».

Koteto o Ábrego

A su juicio «deportivamente ha sido el mejor de la historia, con mucha diferencia. A Ábrego no llegué a verle jugar. Unos dicen que Koteto ha sido el mejor y otros que lo era Ábrego. Pero lo que ha hecho Koteto durante todos estos años no tiene comparación. Ha estado más de 22 temporadas dando ventajas y eso es algo inusual en todas las modalidades. Y contra tríos también. Solo tiene cinco txapelas por Parejas y es porque le ponían con un zaguero menos potente para compensar».

Ha vivido la época dorada del remonte. «Se llenaban los frontones cuando jugaban Pablo Lekunberri y Raúl. Luego llegó Imanol Mujika, que marcó una década, pero Koteto ha sido superior a todos estos por mucho. Antes, durante el verano, había partidos todos los días en Galarreta y se llenaba. Y en Semana Santa también se programaba un día de noche, donde se daban partidos de cesta, pala y remonte. He llegado a ver gente sentada en las escaleras porque se habían vendido todas las entradas. El mejor día de Galarreta era el domingo, pero poco a poco ha ido desapareciendo».

Y también la decadencia. «No me gusta nada el bajón de público que ha sufrido Galarreta. Antes, cada uno teníamos nuestro asiento. El mío era fila 8 número 40. No hacía falta pedírselo al taquillero, ya conocía dónde te sentabas habitualmente. Allí nos juntábamos una cuadrilla de quince o veinte personas. De Zarautz, de Andoain... Pero, poco a poco, la gente dejo de acudir. Algunos murieron, otros lo dejaron. De aquella época, de los asiduos, solo quedamos dos, Mikel Izagirre y yo. Es donostiarra y jugó en el frontón Urumea. También a remonte. Ahora creo que colabora con el Pilotarien Batzarra».

A Tomás Rekondo le da «pena» que se retire, «pero me parece muy bien que lo haga alternando con los mejores. En los últimos años ha tenido problemas físicos. Hace tiempo le dijeron que tenía que dosificarse, jugar al 60%, pero cuando se calienta se le olvida todo y pasa lo que pasa. Aún así, pocos deportistas han podido mantenerse arriba desde los 16 a los 45 años. Y ha sabido cambiar su manera de jugar. Antes lo que hacía era darle velocidad a la pelota, ponerla en los pies del contrario, colocarla en la pared y arrollar. Ahora juega con más cabeza que potencia. Tira el dos paredes, que antes lo hacía a cuentagotas».

Y subraya que «Koteto ha sido un ganador nato, por mal partido que hiciese. Le dolía perder, pero sabía encajar las derrotas. Conocí a algunos remontistas que si perdían iban a casa y no le hablaban a su mujer. Koteto, no. Tuvo una racha de diez partidos perdidos seguidos y ni se le notaba».