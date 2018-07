Pelota Albisu: «Jugar con Altuna es una gozada» Jon Ander Albisu en el Beotibar de Tolosa, frontón en el que debutó hace ocho años. / IÑIGO ROYO Jon Ander Albisu será el zaguero del amezketarra mañana en Azpeitia | Es la tercera ocasión que ambos pelotaris unen sus fuerzas tras la feria de San Mateo (2016) y el Master Codere (2017) ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Lunes, 30 julio 2018, 07:52

Jon Ander Albisu es el referente de la zaga en Asegarce. Acaba de cumplir su octava temporada como profesional -debutó el 3 de julio de 2010 en el Beotibar de Tolosa- y a sus 28 años ha logrado la madurez que todo zaguero necesita en su carrera. «Ha habido de todo hasta ahora, momentos buenos y malos. De las malas rachas también se aprende a salir adelante», apunta el ataundarra.

No llegó a coincidir en la cancha con Rubén Beloki, pero en este tiempo ha visto pasar a compañeros que ya no figuran en la nómina de la promotora bilbaína como Patxi Ruiz, Mendizabal II, Begino, Apraiz o Beroiz. «En mi primer año jugué el Parejas de Segunda con Olaetxea y después la empresa me ha dado muchas oportunidades en Primera. He tenido suerte en cuanto a las lesiones, no he pasado por ninguna grave y las manos me han respetado». A su juicio, llevar los galones de líder supone «una gran responsabilidad. Siempre intento darlo todo cada vez que salgo a la cancha».

El puesto de zaguero se ha vuelto muy cotizado. «En los últimos años han salido muy buenos delanteros, pero en Asegarce acaban de debutar tres en un mes -Eskiroz, Aranguren y Mariezkurrena II-. Tienen buena progresión y espero que tengan suerte. La competencia siempre es buena, te hace trabajar para seguir mejorando».

El año pasado renovó su contrato hasta diciembre de 2022, por lo que a la conclusión del mismo tendrá 32 años. «A esa edad ha habido muy buenos zagueros. La pelota dura pocos años y hay que aprovechar las oportunidades. Me gustaría seguir jugando a pelota cuando acabe mi contrato con Asegarce».

La cifra 3 partidos en junio. Solo se ha vestido de blanco en tres ocasiones; Beasain, Segura y Zumaia. Balance una victoria y dos derrotas. 8 partidos en julio llega a esa cifra con el de mañana en Azpeitia. Ha jugado en Pamplona (2), Amorebieta, Etxebarri, Errenteria, Ordizia y Huércanos. Balance: tres victorias y cuatro derrotas.

A pesar de que los resultados no han sido los esperados, Albisu está «satisfecho» con su temporada. No jugó el Cuatro y Medio y en el Parejas se alineó primero con Víctor y después con Laso. «Podía habernos ido mejor. Hicimos partidos buenos y malos. Al final nos quedamos fuera de la liguilla de semifinales». Y después llegó el mano a mano, donde eliminó a Zabaleta para caer después ante Olaizola II. «Tal y como se juega ahora, los zagueros lo tenemos muy complicado para intentar hacer algo grande. Ya se vio en el nivel que estamos».

Dar siempre un buen nivel

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones -se quedó en casa y aprovechó para ir al monte casi todos los días- solo ha disputado tres partidos en junio y con el de mañana en el Izarraitz la cifra ascenderá a ocho en julio. «Son más o menos los mismos que la temporada pasada por estas fechas. En julio jugué ocho, en agosto ocho o nueve y en septiembre doce. Acabo de jugar cuatro partidos en seis días y las manos lo notan. Creo que estoy dando un buen nivel».

Tendrá la ocasión de corroborarlo mañana en el festival nocturno de Azpeitia con motivo de la festividad de San Ignacio. Disputa el estelar con Altuna III y sus rivales son Olaizola II y Zabaleta. «Es la tercera vez que vamos a jugar juntos. La primera fue hace dos años, en la feria de San Mateo. Perdimos la final. Y la última en el Master Codere. Jokin está progresando en cada partido, ha cogido golpe y ha echado cuerpo. Acaba el tanto rápido. Es una gozada jugar con él».

Albisu regresa al Izarraitz. «Creo que he jugado allí casi todos los años que se ha organizado un festival. Es un frontón de herramienta, ha sido renovado y tiene un frontis alto, lo que a los zagueros nos da más confianza a la hora de golpear a la pelota. Ojalá salga un buen partido y que el público disfrute».

Su opinión sobre... Aretxabaleta: Seguridad. Larunbe: Una izquierda potente. Ander Imaz: Rapidez, está siempre en todos lados. Untoria: Rocoso. Ibai Zabala: Derecha eléctrica. Erasun: Un seguro de vida. Ladis Galarza: Derecha poderosa. Etchegoin: Potencia y progresión. Iturriaga: Seguridad y facilidad para acabar el tanto adelante. Salaverri: Gran encuentro con la pelota con la zurda. Urretabizkaia II: Mejor derecha de lo que la gente piensa. Eskiroz: Bonita izquierda y potencia. Aranguren: Otro seguro de vida. Mariezkurrena II: Futuro.