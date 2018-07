«Jugar contra Aimar es algo grande y ganarle, más aún» Axier Arteaga empalma de derecha en presencia de Aimar Olaizola, en el Labrit. / J.A. GOÑI Arteaga y un Albisu enorme conservan opciones de disputar la final del Labrit. Su suerte depende del resultado de esta noche entre Irribarria-Zabaleta, que necesitan 21 tantos, y Olaizola II-Ander Imaz JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Miércoles, 11 julio 2018, 08:18

«Todavía no sé iré hoy al Labrit o lo veré por la tele, pero estaré pendiente de lo que hagan Olaizola II-Ander Imaz e Irribarria-Zabaleta en el último partido de nuestro grupo». Axier Arteaga conserva aún opciones de disputar la final del Torneo San Fermín junto a Jon Ander Albisu como líderes del grupo A gracias a la victoria obtenida ante Olaizola II e Imaz por 17-22 la noche del lunes en el Labrit de Pamplona.

Las cuentas son sencillas. Se clasifican con cualquier victoria de Olaizola II y Ander Imaz sobre Irribarria y Zabaleta (ETB1, 22.15) con un resultado entre 22-20 y 22-15. Serán finalistas Irribarria y Zabaleta si hacen 21 tantos. También si ganan, por supuesto. Olaizola II y Ander Imaz lo tienen más lejos ya que necesitan vencer 22-14 o con mayor diferencia.

Arteaga II, debutante en un torneo de verano, está «contento por nuestro segundo partido en el Labrit. Sobre todo por mi primera parte. Albisu estuvo enorme, dominaba y hasta el tanto 12 me encontré a gusto. A partir de ese momento se me puso un tope y me costó más acabar. Acusé el calor. Curiosamente, pese a jugar peor aquel día, me encontré mejor físicamente el sábado. Al final, acerté más a la hora de acabar y pudimos vencer».

17 Olaizola II - Ander Imaz 22 Arteaga II - Albisu Tiempo de juego 64 minutos y 51 segundos. Pelotazos a buena 540. Tantos de saque Olaizola II, 2. Arteaga II, 2. Faltas de saque Olaizola II, 0. Arteaga II, 0. Tantos en juego Olaizola II, 8. Imaz, 2. Arteaga II, 10. Albisu, 4. Tantos perdidos Olaizola II, 2. Imaz, 4. Arteaga II, 4. Albisu, 1. Marcador 0-2, 3-2, 3-11, 4-11, 4-12, 10-12, 10-13, 11-13, 11-15, 12-15, 12-18, 13-18, 13-19, 16-19, 16-21, 17-21 y 17-22. Momios de salida 100 a 70 a favor de Olaizola II y Ander Imaz. 50 a 100 por abajo. Incidencias cuarto lleno consecutivo en el Labrit en la presente feria manista de San Fermín. 1.200 espectadores. Menos calor que en días anteriores y el mismo ambiente festivo. Algunas jóvenes apostantes se sacaron selfies con el corredor Rufino Satrustegi tras recibir el dinero ganado.

Ese agarrotamiento llevó a Axier Arteaga a una situación curiosa. Con 16-19, en la última aproximación inquietante de los rivales en el electrónico, el lasartearra se sentó en el set de descanso. El juez controlador le ordenó levantarse porque ya habían agotado el cupo de dos de la pareja. Los habían solicitado en el 8-12 y en el 12-16. «Yo creía que eran tres por pareja. Pero el juez me dijo que ya habíamos gastados los nuestros».

Un excelente comienzo en un partido notable en líneas generales permitió a Arteaga II y Albisu abrir brecha 4-12. Le costó calentar motores a un Olaizola II frío en el arranque. Ander Imaz resistió como pudo en esa fase. Despertó el de Goizueta, autor de seis ganchos marca de la casa, para apretar el duelo: 10-12, 11-13 y 16-19 después de que los azules se escaparan de nuevo 13-19.

Hubo un par de tantos claves a esa altura de encuentro. Lo reconoce Arteaga II. «Estos partidos se van en ese tipo de detalles. En uno me adelanté para entrar de gancho a una cortada de Aimar. El tanto cayó de nuestro lado. Y un derechazo de Imaz que podía rebasar a Albisu se marchó por encima del fleje. Esas dos acciones pesaron en el resultado final».

Destacados Primer partido Darío, que caía 7-12 y 13-16, remonta con poca ayuda de Jaunarena, temeroso con la derecha, ante un Peña II equivocado de estrategia y Ladis Galarza. Tercer partido Elezkano II confirma que está un peldaño por encima de los demás en la victoria 18-5 con Tolosa frente a Laso y Erasun. Balance Aspe iguala con Asegarce a cuatro triunfos en los duelos directos. OPCIONES DEL GRUPO A Son finalistas... Irribarria y Zabaleta si hacen 21 tantos esta noche ante Olaizola II y Ander Imaz. Arteaga II y Albisu si Olaizola II y Ander Imaz derrotan a Irribarria y Zabaleta con un tanteo entre 22-20 y 22-15. Olaizola II y Ander Imaz si superan hoy a Irribarria y Zabaleta 22-14 o con mayor diferencia.

¿Era consciente Arteaga de la importancia de cada tanto por la influencia en un posible triple empate? «No sé Jon Ander, pero yo sí», apunta el lasartearra. «Sabía que estábamos obligados a dejarles en menos de 19 para conservar alguna opción y que cuantos menos hicieran ellos, mejor para nuestras aspiraciones».

Por fin tiene Arteaga una victoria sobre Olaizola II. «Era la segunda vez que nos enfrentábamos. La anterior fue en Segura, en junio. Perdí. Jugar contra Aimar es algo grande y ganarle, más aún».