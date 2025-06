Joxe Mari Mitxelena: «El público chocó las manos con la selección española como con las demás»

Joseba Lezeta San Sebastián Jueves, 5 de junio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Joxe Mari Mitxelena ha memorizado la ruta entre Oiartzun, su pueblo, y Gernika, sede de la Liga de Naciones de cesta punta y de la primera competición oficial de Federación Internacional de Pelota Vasca en la que participa la Euskal Pilota Selekzioa. Estos días no para de ir y venir. Desde su cargo como presidente de la Federación de Euskadi ofrece un análisis sosegado del torneo y del entorno mediático que rodea el torneo.

– ¿Cómo transcurre la Liga de Naciones?

– En nuestra opinión, bien. Es cierto que estamos metidos de lleno en la organización y quizá se vea distinto desde fuera. Nos absorbe la actividad. Aportamos trabajo y voluntad al cien por cien. Acertaremos para algunos y fallaremos para otros.

– ¿Qué tal la Euskal Pilota Selekzioa?

– El ambiente en la selección es excelente y el trato entre nosotros, muy, muy bueno.

– ¿Y el ambiente del Jai Alai de Gernika?

– Ya el primer día, el domingo, estuvieron presentes unos 500 espectadores. El Jai Alai es tan grande que puede parecer poca gente, pero se habría llenado cualquier otro frontón. En la ceremonia de inauguración vi algunos huecos que se llenaron a la hora de los partidos. El martes hubo de nuevo alrededor de 500 pelotazales y la asistencia fue mayor ayer con ocasión del Euskadi-España de chicas a pesar de no tener importancia para la clasificación ya que los dos estaban clasificados para la final.

– Da la sensación de que la Liga de Naciones ha levantado mayor polvareda fuera que dentro.

– Es que dentro del frontón no hay ninguna polémica. Jugó España contra Estados Unidos y la gente fue a ver deporte. Aplaudieron los tantos buenos de unos y de otros. No escuché ningún silbido. Espero que siga así y estoy convencido de ello. Fuera algunos quieren enredar. Diría que más en el exterior de Euskadi que dentro.

– Algunos creían que se recibiría de uñas a España.

– En la presentación, las delegaciones bajaron hacia la cancha por los pasillos del Jai Alai y el público chocó las manos con los pelotaris de la selección española como con los demás.

– Hay medios de comunicación que han descubierto la pelota gracias a la admisión de la selección vasca.

– Bienvenidos sean. ¿Quién pensaba que la pelota vasca ocuparía un día la portada del diario Marca? Se dice que lo importante es que hablen de ti, sea para bien o sea para mal. Mejor que sea para bien... Nos toca aprovechar ese interés, hacer bien lo que está en nuestras manos y enviar mensajes positivos. Como reza el 'Gernikako Arbola' de Iparragirre: «Eman ta zabal zazu munduan fruitua».

– ¿Han acudido directivos actuales de la Española a Gernika?

– De momento no he visto a ninguno. Creo que alguno llega hoy, jueves. Sí he coincidido con el antiguo jefe de expedición, que actualmente no desempeña ningún cargo. Están el director deportivo y el seleccionador, con quienes mantenemos un trato cordial. De nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros.

– Algunos medios acusan a la Federación de Euskadi de presionar a los pelotaris vascos que han elegido jugar con España.

– No es así. De hecho, los propios pelotaris reconocen que no han existido presiones. Les convocamos a unos entrenamientos y han preferido ir con España. No nos dijeron ni sí ni no y tampoco nosotros les hemos pedido ninguna explicación al respecto. Son libres de jugar con quien elijan.

– ¿Existe la opción de que pelotaris vascos de la selección española recalen en el futuro en la Euskal Pilota Selekzioa?

– Con la normativa actual, quien ha jugado con España y ha elegido ahora a Euskadi no puede volver a su anterior selección. Si ha decidido continuar con España, tiene la opción de participar con Euskadi en próximos campeonatos o competiciones. Insisto, con las normas actuales. Desconozco si variarán en el futuro.

– Hay voces que reclaman la presencia de pelotaris navarros y de Iparralde con Euskadi.

– Es una reclamación antigua, pero imposible de cumplir en el marco actual. Más factible para los navarros, a quienes se les pide estar tres años empadronados en alguna localidad de la Comunidad Autónoma Vasca, que para los de Iparralde, obligados a dos requisitos:tener nacionalidad española y tres años de empadronamiento en Gipuzkoa, Bizkaia o Araba. Los tres hermanos Sorozabal juegan por Estados Unidos gracias a su doble nacionalidad, estadounidense y francesa.

– ¿Está abierta esa posibilidad?

– Es factible en las citadas condiciones. Cada uno debe valorar los pros y los contras en función de la situación actual.

– ¿Existen presiones en esa dirección?

– No hemos recibido ninguna presión de las instituciones y de los partidos políticos. Hay iniciativas de plataformas, pero no las siento como presión. Seguramente su idea coincide con la mía. Pero la realidad es la que es. Me gustaría tener un Mercedes, pero no puedo.

– Xavier Cazaubon, presidente de la Internacional, habló en su discurso de construir puentes y no levantar muros.

– Tiene toda la razón. Comparto lo que dijo. Es así. Tanto él como yo recurrimos a ideas expresadas por el alcalde de Gernika en una comparecencia que tuvimos por la mañana.

– ¿Cuáles son los siguientes compromisos de la Euskal Pilota Selekzioa?

– En frontón de pared izquierda, el Mundial de trinquete sub-22 en Argentina, en septiembre. Y en juego directo, tenemos una competición de la CIJB en Bélgica y Países Bajos a finales de agosto y primeros de septiembre. Ya estamos con los procesos de preselección. Hace un par de meses que empezaron los trinquetistas.

– ¿Han designado seleccionadores?

– En mano, Iraitz Olaetxea es el responsable de los hombres y Jon Alberdi, el de las mujeres. De la pala corta y de la paleta cuero se encargan Xabier Lizardi e Iñaki Peluaga. Hemos configurado la estructura técnica. La máquina está en marcha.