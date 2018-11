Pelota Joseba Ezkurdia, delantero de Aspe: «Estoy jugando sin miedo, agresivo y noto que hago mucho más daño» Joseba Ezkurdia, delante del Ayuntamiento de Arbizu, donde reside con sus padres. / MICHELENA El delantero de Arbizu quiere sumar el domingo en el Navarra Arena ante Altuna III la txapela del Cuatro y Medio a la del Campeonato de Parejas en su primera final individual ENRIQUE ECHAVARREN ARBIZU. Martes, 13 noviembre 2018, 09:39

Joseba Ezkurdia quiere ponerle la guinda a un 2018 que comenzó en abril con la conquista de la txapela del Campeonato de Parejas. A sus 27 años y a punto de cumplir siete temporadas como profesional, busca la del Cuatro y Medio.

- ¿Tiene alguna similitud una final del Parejas con la de la jaula?

- Todas las finales son muy importantes y bonitas para jugar, pero creo que son diferentes. En las individuales estás tú solo en la cancha, no tienes el apoyo del compañero, la presión es completamente diferente, sufres más y le das más vueltas a la cabeza.

- ¿Se complica más la cosa?

- Sí, pero no me importa. He llegado hasta aquí a base de trabajo. Me hace mucha ilusión disputar esta final porque he visto que si haces las cosas bien puedes estar ahí arriba luchando por la txapela.

- Es su primera final individual y la primera vez que va saltar a la cancha sin botillero...

- Todo es nuevo para mí y el frontón también es nuevo. El domingo será un día diferente a los del resto del año hasta ahora. No voy a poder contar con el apoyo de Juan Martínez de Irujo desde la silla y es algo a lo que los pelotaris tendremos que ir acostumbrándonos. Las empresas han decidido que no haya botilleros externos a los técnicos, que debíamos tener un punto de madurez suficiente para jugar solos y hay que aceptarlo.

- ¿Cómo se lo han tomado?

- El mismo día de la presentación tanto Altuna como yo dijimos que preferíamos tener apoyo en la silla antes de que estuviese vacía. Esta medida se instauró en el torneo de San Fermín del cuatro y medio y se ha puesto en práctica también en la liguilla de semifinales de este campeonato.

- ¿Se les hace raro?

- Claro, contar con un botillero en una final hace hasta bonito.

«Altuna es un artista, se atreve a hacer cosas casi imposibles y tiene una madurez increíble»

- ¿Ha echado en falta a Martínez de Irujo en algún partido a lo largo del campeonato?

- Cuando no ha estado Juan en partidos entre empresas lo ha hecho Jokin Etxaniz, que me conoce muy bien, me ha ayudado un montón y me aporta mucho. Pero quizás el día que me enfrenté a Altuna en la liguilla sí que le eché en falta en algunos momentos. Con Juan tengo una relación especial. Hablamos por teléfono casi todos los días, viene a verme a los entrenamientos y me aconseja muy bien.

- Quizás no le ha hecho tanta falta porque ha sabido llevar todos los partidos de cara en solitario.

- Puede ser, pero no todo ha sido coser y cantar. En el debut ante Agirre sufrí mucho, me costó ganarle.

- Entre ellos se incluye el de la liguilla de cuartos contra Altuna en el Atano III de Donostia. ¿Haberle ganado tan fácil -10-22- ha aumentado su confianza?

- Sí, porque ganarle en esta distancia es muy complicado. Jokin es un pelotari que te enreda y no te deja estar cómodo en la cancha. Me salió un buen partido y él no tuvo su día, pero sé que el del domingo será completamente diferente. Es una final y los nervios y la tensión pueden condicionarte. Pero también he podido comprobar que si juego bien y le planto cara puedo ganarle.

«El Navarra Arena es nuevo, el suelo es rápido, la pared agarra y el frontis hace algunos extraños»

- ¿Cree que está en el mejor momento de su carrera profesional?

- Sin duda. Jugar dos finales en un año y una semifinal del Manomanista no se consigue todos los días. Me siento más maduro como pelotari.

- ¿Por qué ha explotado ahora?

- No sabría decirte a qué es debido, se han juntado un cúmulo de circunstancias en un momento determinado de mi carrera. La txapela del Parejas me ha dado mucha confianza.

- ¿Ese ha sido el punto de inflexión?

- Puede ser. Antes también había tenido momentos muy buenos, pero no la regularidad y el nivel de juego de ahora. Me encuentro bien en la cancha y estoy haciendo buenos partidos.

- Ahora todo es muy bonito, pero también ha recibido palos y algunos gordos en cuanto a resultados. ¿Eso cómo se lleva?

- Al final de todo se aprende. Ha habido partidos en los que he ido por delante en el marcador, luego ha llegado un bajón y me he tenido que ir a casa. La cabeza da muchas vueltas, no confías en ti mismo, pero con ayuda y con el apoyo de mi entorno he conseguido darle la vuelta a situaciones difíciles. Siempre he dicho que la cabeza es tan importante que el físico y el frontón. Ahora valoro mucho más las cosas.

«Se me va a hacer raro no contar con Irujo como botillero, tengo una relación especial con él»

- ¿Por qué?

- Porque esas ayudas han funcionado. En el Parejas visité a un psicólogo deportivo, un coach, me di cuenta de que lo necesitaba.

- ¿Cuántas veces se ha preguntado 'si he hecho todo lo posible por qué me pasa eso a mí'?

- Muchas, muchas. Se te quitan las ganar de ir a entrenar, lo pasas mal. Son golpes muy duros. Ves que estás ahí pero no consigues ganar, que se te escapan siempre los partidos importantes. Me daba rabia porque entrenando me veía bien, hacía las cosas bien, pero luego todo ese esfuerzo no tenía reflejo en la cancha. No rendía como quería y no sabía controlar la presión. Ahora, en cambio, confío mucho más en mis posibilidades. En la semifinal contra Urrutikoetxea hubo un momento del partido en el que se me acercó en el marcador, pero jugué con decisión hasta al final.

- ¿Se ha quitado los miedos?

- Sí. Controlo más las situaciones, me atrevo más a la hora de rematar y los resultados también ayudan, pero sé que vendrán momentos duros. Ahora estoy jugando sin miedo, agresivo y este es el camino. Hago mucho más daño.

- ¿Lo nota en los rivales?

- Sí. Mi juego es de ataque, trato de darle velocidad a la pelota y siento que a los rivales les cuesta más hacerme el tanto.

- ¿Una derrota que le cueste aún olvidar?

- El partido del Campeonato de Parejas de este año que perdí en el Astelena con Zabaleta ante Elezkano II y Rezusta. Fue el día de Navidad y lo pasé muy mal. Nos quedamos en seis. Y otro del Parejas, también con Zabaleta, frente a Pablo Berasaluze y Zubieta en la última jornada de la liguilla de semifinales de 2015, también en Eibar. No sabía ni dónde estaba, fue un batacazo muy grande y sufrí mucho.

- ¿Y en las luchas individuales?

- El que jugué contra Urrutikoetxea en la final del torneo de San Fermín del cuatro y medio en 2016. Iba ganando 18-10 y me dio la vuelta. No supe acabar el partido. En el último tanto di un paso atrás en vez de ir hacia adelante. Y otro también mano a mano contra Urrutikoetxea en Bilbao en 2016. Ganaba 18-14 y antes del descanso me torcí el tobillo.

- Al menos se ha quitado una espina con Urrutikoetxea al dejarle fuera de la final...

- Nunca le había ganado mano a mano y siempre te hace ilusión derrotar a pelotaris de ese nivel.

«En el Parejas visité a un psicólogo deportivo, un coach, me di cuenta que lo necesitaba»

- Dígame algo de Altuna...

- Es pelotari por sí y se atreve a hacer cosas casi imposibles. Es un artista. Piensas que tienes el tanto medio dominado y con una jugada pasa a dominar y te mete el tanto. Improvisa mucho y debes estar siempre muy atento. A sus 22 años tiene una madurez increíble

- ¿Eso le hace más peligroso aún?

- Sin duda, si el contrario no sabe lo que vas a hacer más le sorprendes y eso Jokin lo hace muy bien.

- Pero empezó el campeonato con muchas dudas...

- Estuvo parado después de San Mateo, pero sé que va a llegar bien a la final. Ha ido hacia arriba a lo largo del campeonato. Contra Oinatz hizo un grandísimo partido.

- ¿Tiene algún punto débil?

- No sé, va a ser su cuarta final con lo joven que es y casi todo lo tiene bueno.

- ¿Cómo es el Navarra Arena?

- Es un frontón nuevo y el suelo es muy rápido. La pared izquierda es áspera y agarra la pelota, que hace extraños al salir de frontis. Tiene que hacerse, lo mismo que nosotros a él a base de jugar partidos. No creo que beneficie a ninguno de los dos.