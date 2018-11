Pelota Joseba Ezkurdia: «El Ezkurdia de hace dos años ni siquiera habría llegado a la final» Joseba Ezkurdia se ajusta la txapela del Cuatro y Medio. / J.A. GOÑI Campeón del Cuatro y Medio El de Arbizu «no olvidará nunca» este año, pero admite que ahora «lo complicado será aguantar» JUAN PABLO MARTÍN ARBIZU. Martes, 20 noviembre 2018, 08:41

El día después de calarse la txapela de la jaula, a Joseba Ezkurdia le costaba todavía asimilar lo conseguido. Reconoce que cuando alcanzó el cartón 22 sintió «una mezcla de felicidad y vacío», y que lloró de emoción porque le vinieron a la cabeza «los golpes recibidos y el trabajo realizado».

- ¿Cómo fue la celebración?

- Muy bien. La ocasión la merecía. Estuve muy a gusto con la familia y los amigos. Nos reunimos cerca de 130 personas en el frontón y luego nos abrieron los bares.

- ¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio que el último resto de Altuna III no llegaba al frontis?

- Te pasa todo por la cabeza. Al principio no me lo creía. Sabía que tenía que dejarlo todo en la cancha porque la ocasión lo merecía. Sufrí y cuando alcancé el tanto 22 fue algo muy especial. Una mezcla de felicidad y vacío.

- ¿Lo ha asimilado ya?

- Un poco. Otras veces estuve en la pelea pero veía que otros pelotaris lo conseguían y a mí se me escapaba. Me daba envidia. Este año he logrado dos txapelas y estoy muy contento.

- Ayer tocó llorar.

- De emoción. Me vinieron a la cabeza el trabajo realizado y los golpes recibidos. Toda la vida he querido jugar a pelota lo mejor posible y ahora me siento muy feliz.

- ¿Ha merecido la pena?

- He aprendido de todo lo que me ha pasado. Ahora lo valoro más.

- ¿Le da más valor a la txapela del Cuatro y Medio que a la del Parejas?

- Las dos han sido muy especiales. La primera por cómo discurrió todo. Tenía de compañero a un amigo -Zabaleta- y en el inicio del campeonato no sabíamos ni a qué jugábamos. Sufrimos mucho. Luego conseguimos darle la vuelta a la situación. La de la jaula es la primera que logro es solitario.

- ¿Hubo alguna felicitación especial?

- Me siento muy querido. No ahora, también cuando no ganaba. Y me quedo con eso porque te da mucha fuerza para seguir trabajando y es de agradecer.

- ¿Detrás de este triunfo hay algo más que una txapela?

- Puede ser. Mucho trabajo. He recibido muchos golpes pero, como dice mi padre, para poder hacerlo hay que estar ahí. Mi pasión es la pelota y ahora las cosas me están saliendo bien. La txapela es un premio al trabajo.

- La consagración del pelotari está en las luchas individuales.

- Aunque los tres campeonatos son muy importantes, los aficionados se acuerdan sobre todo de esas. Lograr una en solitario tiene su valor. Este año he dado un paso al frente. Soy regular y competitivo.

- Trabajador ha sido siempre, pero lo que ha cambiado este año ha sido el aspecto mental.

- Todo ayuda. Cuando trabajas y los resultados no llegan, te entran las dudas de si la situación puede cambiar alguna vez. También hay que entrenar la cabeza. Sé que vendrán momentos complicados otra vez pero estoy preparado.

- ¿No se ha planteado nunca por qué no lo he hecho esto antes?

- Al principio recibes uno o dos golpes y no pasa nada. Pero vi que lo tenía que intentar para disfrutar más y me ha servido.

- Qué importante es rodearse de un buen entorno.

- Sí. El grupo de entrenamiento de Pamplona es muy bueno y eso es fundamental. Mi familia me apoya y me ayuda. Tengo un entorno que me permite estar cómodo. Sin ellos, seguro que no estaría aquí.

«Me siento muy querido, lo mismo ahora que cuando no ganaba, y me da fuerza para seguir trabajando» LA AFICIÓN

«Tengo un entorno que me permite estar cómodo y estoy seguro de que sin ellos no estaría aquí» APOYO

- ¿Disfrutó de la final?

- Antes de empezar estaba tranquilo y me daba mucha confianza. Al principio del choque no golpeé la pelota como yo quería. Pero me veía bien de piernas y tenía que seguir. Tenía claro que debía tomar decisiones y las cosas me salieron bien.

- ¿Jugar sin botilleros fue complicado?

- Prefiero tener a alguien en la silla porque me transmite tranquilidad. Sabíamos que no lo íbamos a tener, por lo que planteamos diferentes partidos. Cuando Altuna igualó el choque, alguien en la silla me habría aportado confianza.

- ¿Habría ganado el Ezkurdia de hace dos años la final?

- El Ezkurdia de hace dos años no habría llegado a la final... Es difícil saberlo. Antes también tuve buenos momentos porque llegaba pero me faltaba ese pasito, creer más en mis posibilidades, algo que he conseguido y se nota.

- ¿El Manomanista está más cerca?

- Es complicado pero puedo estar en la pelea. Me voy a preparar lo mejor posible para cada campeonato.

- Con dos txapelas la exigencia es mayor.

- Me he demostrado que puedo ganar si hago las cosas bien, y el objetivo es estar el mayor tiempo posible en la pelea. Aunque lo más complicado será aguantar.

- El 2018 no lo olvidará nunca.

- Igual todavía no me doy cuenta, pero ganar dos de tres txapelas posibles no es ninguna tontería. Es un sueño después de siete años sin conseguir ninguna.