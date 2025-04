Campeonato de Parejas: Jon Ander Albisu: de campeón de cross, a zaguero de postín

Diez participaciones como titular y 161 partidos avalan a Jon Ander Albisu en el Campeonato de Parejas. El zaguero ataundarra tiene la oportunidad de ... regresar a la final ocho años después. Lo conseguirá si gana en compañía de Jon Ander Peña a Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena este domingo en el Bizkaia de Bilbao (ETB1, 17.00 horas).

Salva Vergara, antiguo director deportivo de Asegarce y máximo responsable de su fichaje por la empresas vizcaína en 2010, relata cómo le conoció: «La primera persona que me habló de Jon Ander fue el juez zaldibiarra Eskisabel. Tendría entonces trece o catorce años y no era muy conocido. Fui a verle a algún torneo de chavales. Me convenció. Aunque cometía errores, llevaba el peso de la pareja y del partido. Se le veían cualidades: dos brazos largos con los que extendía la pelota, golpe, volea, buena coordinación... y su comportamiento dentro de la cancha. Ni se inmutaba. Pasara lo que pasara, conservaba el mismo temple. Se veía que podía haber pelotari».

El de Etxalar le sigue los pasos desde entonces. Antes como técnico de la empresa y ahora como pelotazale: «Le faltaba ser regular y corregir el encuentro con la pelota, calcular bien cuándo se va a quedar corta o puede atropellarle. Le pasaba lo mismo a Zabaleta. Jon Ander ha mejorado en eso. También ha ganado en visión de juego. Baja muy bien al txoko».

Destaca Vergarilla que «Jon Ander Albisu ha hecho buen tándem con Jon Ander Peña. Observo sintonía entre ambos desde el principio del Campeonato. El tolosarra es valiente y sabe que también debe asumir riesgos. Además, le considero uno de los mejores sacadores del momento. Eso les ha ayudado a lo largo del Campeonato. Varía el saque y le imprime mucha velocidad».

Antes de que Asegarce lanzara sus redes sobre el pelotari, Pako Urrestarazu guio los primeros pasos de Albisu en el deporte. Encargado del polideportivo de Ataun, vivió de cerca los primeros pasos de su pupilo. Los contaba así pocos días antes de disputar la final de 2013. «En nuestro pueblo teníamos claro que hasta los catorce años las niñas y los niños debían alternar todo tipo de disciplinas sin centrarse solo en una de ellas. Jon Ander ya jugaba a pelota con anterioridad en el frontón de San Gregorio, pero empezó en el deporte organizado con nueve años, cuando estudiaba tercero de primaria».

«Corría bien y tenía fondo»

Urrestarazu le echó enseguida el ojo: «Dentro del deporte escolar hacía de todo: fútbol sala, baloncesto, tenis, atletismo, pelota... Por ejemplo, formó parte del equipo infantil de la escuela de Ataun que se proclamó campeón de Gipuzkoa de cross por equipos. Corría bien y tenía fondo. Siempre ha sido muy coordinado, pero desde pequeño le notaba predilección por la pelota. Era lo que más le gustaba».

Subrayaba su antiguo monitor que «las cualidades por las que Albisu destaca son las mismas por las que llamaba la atención de niño, idénticas: la naturalidad de sus movimientos, esos brazos tan largos que sabe extender, su rapidez de piernas para los desplazamientos y una afición increíble. Jon Ander ha sido deportista antes que pelotari, algo que considero fundamental para llegar a la élite en cualquier modalidad».

Las cifras de Jon Ander Albisu 161 partidos suma Albisu en el Parejas con un balance de 78 victorias y 83 derrotas. Solo ha suspendido dos, ambos en 2016.

2,05 metros, la longitud de los brazos extendidos del ataundarra, 20 centímetros más de los que corresponden a su estatura, 1,85.

Albisu era un joven de 22 años y ni siquiera llevaba tres temporadas en Asegarce cuando en 2013 alcanzó la final al lado de Pablo Berasaluze. Ahora, con 30 y padre de dos hijas, es el segundo zaguero más veterano del cuadro de Baiko y acumula seis liguillas de semifinales del Parejas. El año pasado se quedó a un triunfo de acceder a la final. Esta vez no quiere dejar escapar esta nueva oportunidad.