Pelota Jokin Altuna: «Soy muy autoexigente como pelotari, más que en otras cosas de mi vida» Jokin Altuna analiza sus sensaciones en el presente Campeonato del Cuatro y Medio. / LOBO ALTUNA Jokin Altuna, manista de Aspe «Seis días antes de jugar contra Aimar acudí a un entrenamiento y tuve que dejarlo a los diez minutos porque no podía» JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 08:12

El Campeonato del Cuatro y Medio no da tregua. Jokin Altuna dedicó la mañana de ayer al descanso y por la tarde efectuó ejercicios de recuperación. Esta mañana elige material en el Labrit de Pamplona para su semifinal contra Bengoetxea VI, al que se medirá el sábado. Restan cinco días.

- Por cuarta vez afrontaba la última jornada de la liguilla pendiente de si se clasificaba o no. ¿Lo ha vivido de otra manera este año?

- Las experiencias anteriores ayudan. Hace dos años, por ejemplo, llegué muy nervioso al compromiso frente a Irribarria. Esta vez también notaba tensión, pero no tanta. Cuando perdí contra Ezkurdia sabía que no vale para nada dar vueltas a la derrota y pasé página desde el día siguiente. Antes tardaba más en quitarme eso de la cabeza y al final me afectaba. La experiencia te enseña que lo que cuenta es el siguiente partido y da tranquilidad.

- ¿Ser campeón supone una presión añadida en estos casos?

- No me ha gusta perder nunca. Ni siendo campeón ni cuando no lo he sido. Siempre acudo con la misma ilusión al frontón e intento dar todo lo que tengo. Soy consciente de que no se puede ser siempre txapeldun.

- ¿Ha notado presión en su entorno, dentro de la empresa, entre sus compañeros, sus amigos...?

- Sí. Eres una vez campeón y la gente piensa que siempre debes estar ahí y que si no repites tu año es malo. Lo hacen sin querer. Mira, la primera vez que entré en semifinales recibí un montón de mensajes en el móvil. Ahora, en cambio, eso ha bajado mucho. Observo a mi alrededor que el boom no es el mismo. Sin embargo, personalmente valoro mucho estar en semifinales porque significa regularidad a ese nivel. Más todavía, después de lo que he pasaco con la lesión. Vuelvo a figurar entre los cuatro mejores y me he asegurado una plaza en la liguilla del próximo año.

- ¿Es exigente consigo mismo?

- Muy autoexigente en cuestiones relacionadas con la pelota, más que en otras cosas de mi vida. Me gusta tanto la pelota... Diría que soy demasiado exigente. Durante la semana Jokin Etxaniz me comentaba que no pasaba nada si no me clasificaba. Quería creerle, pero estaba con ganas de jugar, de recuperar mejores sensaciones sobre la cancha. Desde que me lesioné no he tenido otra cosa en la cabeza: médico, fisioterapeuta, ejercicios, si llegaría a tiempo para el Cuatro y Medio...

- El domingo no expresó excesiva alegría sobre la cancha tras derrotar a Víctor.

- No me salió. La alegría es mayor si juegas un gran partido o ganas un encuentro duro. Víctor hizo regalos y también hay que pensar en el contrario. Aunque el punto era importante, mis sensaciones tampoco fueron las mejores.

«Eres una vez campeón y la gente piensa que siempre debes estar ahí y que si no repites tu año es malo»

- ¿La derrota frente a Ezkurdia le provocó incertidumbre?

- Más que crearme dudas, me di cuenta de que Joseba iba a otra velocidad y no podía seguirle. La pelota es así. A la vez, sabía que disponía de otra oportunidad.

- Todavía juega con las tiras adhesivas en el brazo izquierdo. ¿Se siente mejor? ¿Es por precaución?

- Mantienen en tensión el brazo, más sujeto. Me las puse por primera vez para jugar contra Aimar, pero tengo que ir quitándolas. Veremos el sábado.

- Apunta que ha adquirido algún vicio con la zurda. ¿De qué tipo?

- Le suelto con fuerza a la pelota de aire si la dirijo de pared a pared. No me afecta tanto en esa postura. Por contra, en los entrenamientos siento temor a la hora de cruzar la pelota hacia el ancho y lo acuso después en los partidos. Dispuse de tres o cuatro buenas oportunidades contra Víctor y las desaproveché por esa razón. Tengo que quitármelo de la cabeza. A ser posible, antes del sábado.

- ¿Mejora el brazo izquierdo?

- Sí. Sucede que comencé a jugar sin hacer apenas rehabilitación. La competición y la rehabilitación han avanzado juntas.

- ¿Sintió en algún momento que no se recuperaría a tiempo para el campeonato?

- Si te digo la verdad, sí. Seis días antes del partido contra Olaizola II, el primero de la liguilla, acudí a un entrenamiento con el aficionado azpeitiarra Julen Egiguren y tuve que dejarlo a los diez minutos porque no podía. El médico, Urrutia, y el fisio, Oregi, me decían que podía llegar. Pero tampoco me aseguraban que fuera a librarme de una recaída. Dos días después de aquella sesión con Egiguren me sometí a la resonancia y reveló que la rotura estaba cerrada. Me tranquilizó, y a la mañana siguiente hice la prueba en la que di el sí.

«La derrota ante Ezkurdia, más que crearme dudas, me enseñó que Joseba iba a otra velocidad»

- Los dos últimos años ha ido hacia arriba dentro del propio torneo. ¿Observa margen de mejora en la presente edición?

- Cuando no hay una lesión de por medio, tu única preocupación es coger juego. Esta vez me ha tocado pensar además en el médico, en el fisio... Pero es hora de olvidarlo y dar ese salto el sábado en el Labrit.

- Bengoetxea VI se cruza de nuevo en su camino. ¿Cómo lo ve?

- Muy bien. Elezkano II le ganó fácil el viernes. Cuando tienes el billete en el bolsillo, piensas más en la semifinal que en ese partido. Danel, en cambio, se soltó esa noche. Oinatz ha preparado muy bien este campeonato y le veo con mucha chispa.

- Transmite la sensación de que cada vez despliega un juego más rápido.

- Cada vez toma más riesgos. En la final del Torneo San Fermín, el 7 de julio, se la jugaba desde el primer pelotazo. Contra Urrutikoetxea y contra Retegi, lo mismo. Posee calidad para hacerlo. Si le saliera mal, no lo haría. Coge la iniciativa y no la suelta. Restas bien dos saques, pero te hace tanto desde cualquier sitio. Eso te crea incertidumbre. Sería importante arrebatarle esa iniciativa.

- ¿Qué tal se arregla con Jon Apezetxea, su nuevo botillero?

- Bien. Estoy a gusto. Hablamos muchos por teléfono, lo mismo de pelota que de nuestras historias. Durante el año preparamos los partidos en el propio frontón. No se me hace extraño.

«Bengoetxea VI toma cada vez más riesgos. Posee calidad para hacerlo; si le saliera mal, no lo haría»

- ¿Habla con Ekaitz Saralegi sobre las estrategias a seguir?

- Siempre. Sobre el partido, sobre cómo me ve... El sábado irá al Labrit y me hace ilusión. Ekaitz siempre ha sido especial para mí, muy agradable conmigo desde que me acercaba a él siendo un niño.