Jokin Altuna: «Voy a apurar todos los plazos antes de decidir»

El vigente campeón de la jaula se recupera de una microrrotura de fibras de grado II en el bíceps del brazo izquierdo desde la final de San Mateo. Jokin Altuna realizará una prueba el viernes y después aclarará si juega ante Aimar Olaizola el lunes en Tolosa

Jokin Altuna lo tiene claro. «Lo mejor para el brazo es darle el mayor descanso posible». El amezketarra no piensa arriesgar lo más mínimo para regresar a la actividad. Si tiene que renunciar a jugar el lunes en el Beotibar de Tolosa ante Aimar Olaizola, lo hará. Se despedirá del Campeonato del Cuatro y medio sin poder defender la txapela conquistada el año pasado ante Mikel Urrutikoetxea en el Bizkaia de Bilbao. Altuna lleva sin vestirse de blanco desde el pasado 23 de septiembre, cuando se produjo en el Adarraga una microrrotura de fibras de grado II en el bíceps de su brazo izquierdo durante la final del torneo de parejas de la feria de San Mateo de Logroño.

«Desde que me lesioné, he hecho entrenamientos físicos diarios con normalidad. Eso sí, sin realizar ningún ejercicio que podía afectar al bíceps. He ido tres o cuatro veces a Pamplona a pasar consulta con el doctor José María Urrutia y también he estado más veces en Soraluze con el fisio Oier Oregi. El objetivo es intentar recuperar la zona lo antes posible. Poco a poco noto mejoría, las sensaciones son buenas y cuando me toco el brazo ya no me duele tanto como antes», afirma.

No ha querido perder el contacto con la pelota. «Esta semana he hecho dos sesiones de frontón, ambas en solitario en el Beotibar. La primera probé del uno al uno, sin forzar, y la segunda fue el domingo por la mañana, del dos al dos. Pero con eso no vale para salir a la cancha y jugar un partido oficial».

El jueves, la elección

Altuna está pendiente de hacer «un entrenamiento serio» esta semana. La elección de material está prevista para el jueves, pero el amezketarra adelanta que «iré solo a escoger las pelotas, utilizaré únicamente la mano derecha. Voy a apurar todos los plazos antes de decidir si juego o no contra Aimar», apunta. Ese entrenamiento tendría lugar el viernes, en el escenario de la eliminatoria, el Beotibar. «Quiero comprobar si puedo restar los saques. Todavía tengo mucho miedo y no sé cómo voy a estar».

Hará manos hoy con suavidad y hasta el viernes guardará reposo. Es lo que le han recomendado. Reconoce que «estando quieto, el brazo no me duele . Si veo algún riesgo, lo dejo y punto. No pienso jugármela por un partido. Lo haré solo si estoy en condiciones».

El delantero amezketarra añade que «a día de hoy no sé nada de cómo está la lesión. Los especialistas me dicen la recuperación va bien, pero repito, no es lo mismo hacer una prueba que jugar un partido. Es algo completamente diferente, y más contra Aimar». Reconoce que «dormir, duermo bien. No tengo molestias y descanso bien» y comenta que «nunca había tenido una rotura de fibras. Al ser la primera vez le das muchas vueltas a la cabeza, pero al final es en balde. Problemas de manos sí que he tenido, pero eso se lleva en silencio. Lo que más me preocupa es curarme bien para volver a jugar en las mejores condiciones posibles».

En caso de renuncia, el reglamento del campeonato es diáfano en esta fase de la competición. En uno de sus apartados recoge que si antes de comenzar la liguilla de cuartos de final un pelotari clasificado se viese imposibilitado para continuar en el campeonato, su plaza la ocuparía aquel pelotari que, no habiendo superado la fase clasificatoria en octavos de final, más tantos hubiese obtenido. En caso de que, aplicando dicho criterio, se produjese un empate entre dos o más pelotaris, la plaza se adjudicará por sorteo.

Julen Retegi, el recambio

Por lo tanto, sería Julen Retegi el encargado de reemplazarle. El de Eratsun hizo 17 tantos contra Víctor el sábado en el Labrit, mientras que Agirre se quedó en 16 la noche del viernes en Altsasu ante Ezkurdia. Arteaga II e Irribarria no pasaron del cartón 11 frente a Jaka y Elezkano II, respectivamente. No hay opción de empate por un tanto.

Altuna acompañó el sábado a sus tíos Imanol y Garikoitz, exremontistas ambos, a la despedida de Koteto Ezkurra en Galarreta y el domingo se dejó caer en el Beotibar para ver el Elezkano II-Irribarria junto a Erik Jaka. De lo que ha transcurrido de campeonato ha sacado «pocas conclusiones. De momento no han salido buenos partidos. El de Julen Retegi contra Víctor ha sido el más igualado. En los otros tres ha habido mucha diferencia entre ganadores y perdedores. Me imagino que, de aquí en adelante, el campeonato estará más igualado».