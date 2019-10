Cuatro y medio Jokin Altuna confirma que jugará el lunes DV Martes, 8 octubre 2019, 07:54

Jokin Altuna sufrió el domingo un fuerte golpe en la rótula de su rodilla izquierda durante la final del Master Codere que no le impidió seguir jugando. El amezketarra disipó cualquier duda sobre su participación en el Campeonato. «Por la noche estaba cojo, he tomado antiinflamatorios, me he aplicado hielo y estoy mejor. La rodilla está aun un poco hinchada, pero voy a jugar».