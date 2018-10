Pelota Jokin Altuna da el visto bueno y jugará contra Aimar Olaizola Etxaniz dialoga con Altuna durante la prueba de hoy. / J.M. López El amezketarra se ha entrenado en el Beotibar a puerta cerrada con Pello Etxeberria y confirma que se enfrentará el lunes al de Goizueta ENRIQUE ECHAVARREN Tolosa Viernes, 12 octubre 2018, 17:57

Jokin Altuna está en condiciones de jugar el lunes en Tolosa contra Aimar Olaizola el partido correspondiente a la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y Medio tras la prueba que ha realizado esta tarde, a puerta cerrada, en el Beotibar, con Pello Etxeberria como sparring.

Durante una hora, el amezketarra ha disputado varios partidillos y no se ha resentido de la rotura de fibras de grado II que se produjo en el bíceps de su brazo izquierdo durante la final de la feria de San Mateo de Logroño. Altuna ha permanecido tres semanas de baja.

«Voy a jugar, no he tenido molestias y eso es lo importante. Estaba sin confianza, pero he hecho un buen entrenamiento. He hecho todo lo posible para recuperarme, necesitaba poner el cuerpo en marcha después de tres semanas sin hacer prácticamente nada. Espero hacer un buen partido y dar una buena imagen ante Aimar Olaizola, pero está complicado por el estado en que ambos asumimos el partido. El es el favorito, pero intentaré ganar. Bastante hago saliendo a la cancha», declara Altuna, vigente campeón.