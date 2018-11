Pelota | Cuatro y Medio Jokin Altuna: «La final fue el resumen de mi campeonato» Jokin Altuna abandona la cancha del Navarra Arena a la conclusión de la final del domingo. / JOSÉ MARI LÓPEZ Subcampeón del Cuatro y Medio Considera que cuajó «una actuación mediocre» y, aunque tiene tocados varios dedos, estará listo para el partido del Campeonato de Parejas del viernes en Amezketa JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 noviembre 2018, 08:44

Quiere que el disgusto no le invada y que el paso de las horas dulcifique el sabor amargo de la derrota ante Joseba Ezkurdia. Jokin Altuna ha ganado dos finales oficiales y ha perdido otras dos. Sabe que conviene no llevar a los extremos ni la alegría por el triunfo ni la tristeza de la oportunidad perdida. El calendario de la mano profesional no da tregua. El Campeonato de Parejas está a la vuelta de la esquina.

- ¿Cómo están sus dedos lastimados?

- Me llevé dos o tres malos golpes durante la final, tanto en la derecha como en la zurda. Pero creo que no me darán mayores problemas. Es posible que durante esta semana el dolor me impida completar entrenamientos intensos en el frontón, pero estaré listo para jugar el viernes en Amezketa.

- Recibió un mal golpe al restar el último saque de Ezkurdia.

- Con la mala suerte de que fue en el mismo dedo que ya tenía dolorido de antes.

- ¿Qué tal durmió tras el partido?

- Cuando me acuesto, empiezo a darle vueltas a la cabeza. Me vienen momentos del partido y me cuesta conciliar el sueño. Estos años, sin embargo, he aprendido que conviene olvidarlo cuanto antes. Hay que intentar que la pena dure solo veinticuatro horas. Al menos parte de ella. No te la puedes quitar del todo, pero es peor no pasar página.

- ¿Pudo disfrutar de la cena con sus seguidores en Abaltzisketa?

- Lo pasé bien. Cené tranquilo. Ensalada, tortilla de bacalao y costilla con patatas. Estuve a gusto con mis seguidores y noté que ellos también lo están conmigo. Eso me vale un montón. Es mi cuarta final en dos años y noto que viven estos días con felicidad.

- ¿Le queda la sensación de haber completado una final buena o mediocre?

- Mediocre por mi parte. Me disgusta más pasar la mayor parte de la final defendiendo que perderla. La final fue el resumen de todo mi campeonato. No he encontrado en ningún momento las buenas sensaciones que buscaba. Llegaba a la final con el brazo curado, sin excusas físicas. Pero no rendí como quería. Todo lo contrario de Joseba Ezkurdia. Mi comienzo fue muy malo. Mejoré después. Incluso tuve un tramo muy bueno. Cogí riesgos al final, pero no me salieron las jugadas.

- Tuvo problemas al comienzo con un par de extraños de la pelota.

- Tanto los técnicos de las dos empresas como los pelotaris hemos comprobado reacciones raras de la pelota en este frontón. En un par de oportunidades no tuve ni siquiera la oportunidad de soltar el golpe.

- ¿Siguió Ezkurdia con la primera pelota elegida por usted?

- En realidad, saqué yo una suya en el primer tanto y Joseba siguió con ella. Luego puse en juego la segunda de su lote. Y Ezkurdia firmó su última tacada con una nueva que había elegido yo.

- Joseba empezó fuerte.

- Aquel dos paredes de volea fue tremendo. En realidad, Ezkurdia ha empezado fuerte todos sus partidos del campeonato. Sabía que iba a ocurrir y estaba preparado para tratar de hacerle frente. Algunos apuntaban que Joseba podía acusar el tratarse de su primera final individual. Soy de los que piensa que las sensaciones y el momento de juego de cada uno valen más que la experiencia en este tipo de compromisos.

- El 15-14, el tanto más duro del partido, cayó de su lado. ¿Debió pedir un descanso en ese momento?

- Hubo dos o tres tantos míos en los que corrí de un lado a otro de la cancha defendiendo como podía. Quizá debí sentarme en la silla, pero venía en racha, quería aprovecharlo y también veía fatigado a Joseba.

- Llegó a tomar la delantera en el marcador...

- Hay que aprovechar esos momentos. Sin embargo, pasó justo lo contrario. Tampoco es la primera vez que ocurre. No digo que me relajara cuando me puse un tanto por delante, pero no saqué ventaja de esa situación. Insisto. Varios tantos que sumé fueron después de trabajar mucho en defensa. Aunque terminé satisfecho con mi respuesta física, pude pagar esos esfuerzos.

- Desde fuera dio la impresión de que Ezkurdia terminó más entero.

- Sí, estoy de acuerdo. Me encontré bien físicamente. Pero recorrí más metros que él. Yo no movía la pelota y él, en cambio, sí. Ese detalle es muy importante hoy en día dentro del cuatro y medio. Ezkurdia se colocaba de volea, tomaba la iniciativa y pasaba a mandar. Tiene mucho poder en esa postura.

- Aquella paradita bajo chapa que pudo suponer el 17 iguales...

- Detalles. Pesan. No acerté. Sabía que era una jugada importante. Ezkurdia recuperó el saque. Y eso que en el tanto siguiente falló una volea... No acerté en los momentos claves y es algo que me ha sucedido más veces a lo largo del campeonato.

- ¿Echó en falta al botillero?

- No sé. Esa circunstancia era igual para los dos. Me sentí extraño. Tanta gente alrededor y nadie con quien cruzar un par de frases, nadie para tranquilizarte un poco.

- ¿Entiende que perder esta final da todavía mayor valor a las dos que ha ganado?

- Sin duda. Demuestra que hay que hacer muy bien las cosas para llevarte a casa la txapela. Tampoco soy de los que me emociono en exceso cuando gano. El domingo era consciente de que podía perder si no rendía a un nivel muy alto. Jugar otras dos finales además de las dos que he ganado da mayor valor a las dos txapelas que tengo.

- Los compromisos se le acumulan desde hace tiempo.

- Si dispusiera de más tiempo para preparar específicamente una competición concreta, quizá me llevaría mayores chascos. Soy consciente de que a este ritmo, con tantos compromisos uno detrás de otro, resulta más complicado obtener grandes resultados. Cuando yo hablo de regularidad, no me refiero a los títulos. No es lo mismo caer en una primera ronda que perder una final después de haber conseguido llegar a ella. Jugar ese tipo de partidos da confianza y aprendes para el futuro.

- Gane o pierda, la actividad sigue y toca resetear. El Campeonato de Parejas se presenta hoy en Bilbao y comienza el viernes en Amezketa.

- Es inútil darle vueltas a mi actuación en el Campeonato del Cuatro y Medio. Ahora toca pensar en la primera jornada del Parejas, y no en las trece que restarán por delante. El arranque es importante. Cuando empiezas a remolque, cuesta remontar. Si puntúas desde el comienzo, entras en una dinámica positiva que ayuda.

- ¿Su siguiente entrenamiento?

- Nada más acabar la final, hablé con Jokin Etxaniz, nuestro director deportivo de Aspe, el domingo en el vestuario del Nafarroa Arena. Visto el estado de varios de mis dedos, decidimos que lo mejor era aprovechar la elección de material de mañana en Amezketa para realizar una sesión técnica sin forzar demasiado. Solo dispongo de cinco días antes del debut -su partido de la primera jornada será la noche del viernes en su pueblo-.

- ¿Qué le pareció el nuevo frontón?

- Agradable para el espectador, con una visión magnífica desde las gradas. Bonito para la gente. Después de la final vino al vestuario uno de los responsables de la construcción del edificio. Creo que era el arquitecto. Quería que le firmáramos una pelota. Mis compañeros y yo le explicamos las dificultades que los manistas hemos encontrado en la cancha, los extraños que hace la pelota. Pueden ser normales en un recinto nuevo que apenas se ha utilizado. Charlamos con naturalidad.

- Le firmaría la pelota...

- Claro que sí.