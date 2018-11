Pelota Joanes Bakaikoa: «La zurda a bote es la mejor arma de Peña II» Joanes Bakaikoa prueba varias pelotas en la elección de material de ayer en el Labrit de Pamplona. / JESÚS CASO Delantero de Asegarce El de Etxarri está ante su tercera final de categoría Promoción, la que le enfrentará a Peña II el sábado en el Labrit JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Jueves, 8 noviembre 2018, 07:47

Dos temporadas de profesional en las filas de Asegarce le han bastado a Joanes Bakaikoa para adquirir notoriedad como manista correoso, trabajador y difícil de batir. Lo atestigua su presencia en tres finales de categoría promoción. El sábado disputará la del Cuatro y Medio ante Jon Ander Peña en el Labrit de Pamplona.

- Tercera final oficial.

- Sí, y las tres en el Labrit de Pamplona. Las dos primeras fueron en el Manomanista Promoción. Perdí la primera contra Arteaga II y gané la segunda ante Erasun, lo que me dio el billete para jugar el de Primera en 2019. Ahora me toca la del Cuatro y Medio.

- ¿Cuál de las dos modalidades individuales prefiere?

- Me gustan las dos. Desde que subí a profesionales me he encontrado más cómodo en toda la cancha. De pequeño prefería el cuatro y medio, posiblemente porque he disputado más partidos en esa distancia. Curiosamente, me he prodigado menos en la jaula desde que estoy en Asegarce.

- ¿Disputó el Cuatro y Medio Promoción el año pasado?

- Caí 22-20 en la primera eliminatoria contra Asier Agirre, que luego ganó la txapela.

- Peña II, su rival del sábado, es un viejo conocido para usted.

- Nacimos ambos en 1997 y hemos coincidido desde niños. No me acuerdo de la primera vez que nos enfrentamos, pero sería en alevines o infantiles. Hemos competido en la misma categoría en los torneos de Lizarra, Zizur, Barañain... También son del mismo año Laso, Martinez, Martija y Errandonea.

«El cuatro y medio exige ser agresivo y hago un juego más rápido que en toda la cancha»

«Peso tres kilos más que cuando debuté y trabajo para coger confianza en mi juego de aire»

- Defina a Jon Ander Peña.

- Le da mucha velocidad a la pelota desde cualquier postura. A menudo, arriesga. Pero también sabe ser sólido y aguantar cuando el partido lo requiere.

- Elija un arma de su rival.

- La zurda a bote, sin ninguna duda. Con ellas domina todas las posturas. Y de su juego de aire me quedo con la volea de derecha, fuerte y segura.

- ¿Qué final espera?

- Diferente al partido de la liguilla, en el que me impuse 22-9. Jon Ander no tuvo su día. El del sábado no tendrá nada que ver con aquel. Los dos entraremos de aire y creo que no será largo.

- Hable de las características del material.

- Buenas a priori. Para jugar, en la línea del resto del campeonato. No son exageradas, ni por demasiado vivas ni por demasiado muertas. Las mías (104.9 y 104.2 gramos) son normales y una de las suyas (104.8 y 104.4), viva pero reglamentaria.

- ¿Cómo se ha encontrado a lo largo de este campeonato?

- He tenido de todo. Noté la presión en el estreno ante Aranguren en Etxarri, mi pueblo. El año pasado caí a la primera y eso pesó en mi ánimo. Me veía con opciones y jugué con presión. La victoria me tranquilizó. En la liguilla he ganado dos partidos, a Peña II y Darío, y he perdido uno, contra Peio Etxeberria. En líneas generales, me he visto bien.

- Le caracteriza endurecer los partidos.

- La mayoría de mis partidos mano a mano en toda la cancha han sido duros. El cuatro y medio es distinto. Todos jugamos de aire y resulta difícil alargar el peloteo. Esta distancia exige ser agresivo y hago un juego más rápido. Si me pusiera a bote, llevaría las de perder.

- Cumplirá dos años de profesional en enero. ¿Ha evolucionado su juego?

- Poco a poco me he amoldado al ritmo. Mi cuerpo se va haciendo. De hecho, he ganado tres kilos de peso. Doy mayor velocidad a la pelota. De todas maneras, todavía tengo margen de mejora.

- ¿Asignaturas pendientes?

- Coger mayor confianza en mi juego de aire. Las jugadas me salen en los entrenamientos. También en algunos partidos, pero me falta mayor continuidad en ese aspecto del juego. La confianza la dan los entrenamientos.

La ficha Joanes Bakaikoa Sastrustegi tiene 21 años. Nació el 27 de marzo de 1997 en Etxarri-Aranatz. Mide 1,78 metros de estatura y pesa 72 kilos. Debutó como profesional con Asegarce el 14 de enero de 2017 en el Labrit de Pamplona. Campeón del Manomanista Promoción en 2018 y subcampeón en 2017. Como aficionado, oro en el Mundial sub 22 por parejas en Biarritz en 2016.

- ¿Estará arropado el sábado en la final del Labrit?

- Va gente de Etxarri. Amigos, familiares... El tema de las entradas lo lleva mi aita. No sé el número exacto de entradas que ha pedido a la empresa. Creo que las localidades del piso de arriba están agotadas. El Labrit registrará una buena entrada.

- Etxarri, su pueblo, posee una buena cantera de manistas.

- Ahora mismo estamos dos en profesionales, Adur Lasa en Aspe y yo en Asegarce. Antes que nosotros jugaron Oskar Lasa y Aitor Zubieta. La escuela de pelota funciona y algunos juegan en el club de Irurtzun.

- Veamos sus preferencias. El saque de...

- El primero que me viene a la cabeza es Ezkurdia.

- El resto de...

- Urrutikoetxea, cuando está bien.

- El gancho de...

- Aimar Olaizola.

- La volea de...

- Ezkurdia.

- La derecha de...

- Antes, Irujo.

- La zurda de...

- El Aimar de sus buenos tiempos y ahora Altuna III a la hora de acabar el tanto.

- La defensa de...

- También Ezkurdia.