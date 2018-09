Pelota Javier Urriza: «Le he hecho mucho daño con el saque» Domingo, 9 septiembre 2018, 09:24

«Venía con ganas y cierta rabia por no haberlo hecho bien en la liguilla. Quería demostrar que estaba con juego y lo he conseguido. Pensaba que iba a ser un partido duro, que iba a tener que sufrir, pero me ha salido todo. Uterga se ha visto obligado a arriesgar y no ha tenido su día. He hecho mucho daño con el saque y al segundo pelotazo».