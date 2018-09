Pelota | Remonte Javier Urriza: «La txapela es el alimento, nadie se cansa de ganarlas» Javier Urriza defiende esta tarde en Galarreta la txapela conquistada el año pasado, la quinta de su palmarés. / MICHELENA ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 09:57

Javier Urriza está dispuesto a seguir haciendo historia en el remonte. El expalista pamplonés disputa hoy en Galarreta (ETB4-17.00) su séptima final individual del Torneo Kutxabank. Tiene ya cinco txapelas en su palmarés, pero quiere la sexta. Competitivo por naturaleza, vuelve a verse las caras por tercera vez con Uterga, a quien conoce a la perfección. No se fía y hace bien en ser prudente.

- Siete finales consecutivas, se dice pronto...

Año Campeón Subcamp. 2017 Urriza Uterga 2016 Urriza Barrenetxea IV 2015 Urriza Uterga 2014 San Miguel Urriza 2013 Urriza San Miguel 2012 Urriza Zeberio II 2011 Ezkurra Urrutia 2010 Ezkurra San Miguel 2009 Urrutia Zeberio II 2008 Urrutia Zeberio II 2007 Zeberio II Ezkurra 2006 Zeberio II Urrutia 2005 Ezkurra Lizaso 2004 Ezkurra Lizaso 2003 Eizagirre Ezkurra 2002 Ezkurra Zeberio II 2001 Ezkurra Lizaso 2000 Lizaso Ezkurra 1999 Ezkurra Eizagirre 1998 Ezkurra Lizaso 1997 Ezkurra Eizagirre 1996 Ezkurra Eizagirre 1995 Ezkurra Aizpuru 1994 Matxin II Aizpuru 1993 Aizpuru Agerre 1992 Matxin II Mujika I 1991 Mujika I Elizalde 1990 Matxin II Mujika I 1989 Matxin II Intxauspe 1988 Mujika I Aizpuru 1987 Intxauspe Mujika I 1986 Agerre Intxauspe 1985 Intxauspe Zestau 1952 Areso 1944 Ábrego Salsamendi

- Sí, son siete años jugando el partido más importante del año. Creo que es algo que valoraré cuando cuelgue el remonte. Ahora estoy centrado únicamente en la final.

Juan Carlos Intxauspe: «Veo una final mucho más igualada que otros años, pero Urriza sigue siendo el gran favorito a la txapela»

- Pero pueden ser más...

- Vamos primero con esta, pero todas las finales son especiales. Cada año me cuesta más prepararme. Los mano a mano son muy exigentes físicamente, pero también psicológicamente. Solo eres competitivo si estás muy bien preparado. El año que no me vea en las mejores condiciones dejaré el Individual, pero por ahora vamos a disfrutar de lo que hay.

- ¿Qué tiene una final?

- Es el partido que todo el mundo quiere jugar. Es el partido del año, el que más expectativas genera. Esta es la txapela que todo remontista quiere conseguir por prestigio. La soledad en el frontón es bonita, para lo bueno y para lo malo.

- El año pasado batió el récord de Matxin II al conquistar su quinto campeonato. ¿Se cansa uno de ganar txapelas?

- No, para nada, al contrario. La txapela es el alimento, la energía que te permite seguir luchando y entrenando. Nadie se cansa de ganar txapelas.

Imanol Mujika: «Uterga viene con aires nuevos y con ganas de ser campeón, pero Urriza es un seguro de vida»

- Superar a Koteto Ezkurra ya es otra historia...

- Koteto es un mito, no solo del remonte, sino también de la pelota y del deporte. No habrá nadie que le iguale, es incomparable.

- Pero es su sucesor en el palmarés del Individual.

- Por número de txapelas sí, pero Koteto está a otro nivel. A todos nos da pena que se retire, pero es ley de vida. Ojalá yo pudiera retirarme como él, en un buen momento de juego y cuando él ha querido. Todo tiene un principio y un final y él ha marcado una época grande y bonita en el remonte. Por detrás viene gente joven pegando fuerte y el futuro del remonte está en ellos.

Manuel Agirrezabala, Matxin II: «Este es el año en el que Urriza es batible, parece que está con menos chispa, antes no había color»

- Este año el camino a la final ha sido más complicado que en anteriores ediciones.

- Más espinoso que otras veces. Comencé la liguilla perdiendo precisamente el primer partido ante Uterga. No me encontraba bien en la cancha. Otros años también me ha pasado lo mismo. He ido de menos a más, el nivel ha subido. Disputar la semifinal me ha venido bien ya que el último partido de la liguilla ante Barrenetxea IV fue sencillo y un poco irreal. Me tocó sufrir de lo lindo frente a Endika.

Pello Aizpuru: «Uterga ha ganado los tres partidos de la liguilla, pero Urriza viene de menos a más y es el campeón»

- ¿Le ha preocupado?

- No, no me vuelvo loco porque no sirve de nada. Me vi un poco falto de chispa. Por eso paré de jugar durante un tiempo para llegar más fresco al campeonato. Llevaba mucha carga de partidos a la espalda y apenas había podido entrenarme mano a mano.

- ¿Cree que sus rivales ya le han cogido el tranquillo a su juego?

- Aquí todos nos conocemos, no hay secretos. Los rivales cada vez juegan más, están mejor preparados. Luego está el momento de juego de cada uno. El mano a mano es dar o te dan.

- ¿Hubiera preferido a otro rival en la final que no fuese Uterga?

- Yo firmaba estar en la final al principio del campeonato. También he jugado finales contra Endika y Barrenetxea IV.

Jon Eizagirre: «La final será disputada, Uterga está mejor de juego que otros años, aunque Urriza es Urriza»

- ¿Qué partido espera?

- Uno muy igualado y duro. Irá por rachas porque Xanti juega por inspiración y esconde muy bien la pelota. El saque va a ser muy importante. Acaba mejor el tanto en el peloteo, pero yo defiendo bien.

- ¿Cómo se contrarresta el juego de un artista?

- Jugando agresivo desde el saque, dándole velocidad a la pelota para que no tenga oportunidades de entrar al remate. Si no lo haces, estás perdido. Hay que moverle. Tan fácil y tan difícil. Si va a la pelota con los pies bien puestos en el suelo y el brazo armado ya no puedes reaccionar. Llega en un momento muy bueno. Es un pelotari correoso e incómodo para jugar.

- ¿Ha ensayado el saque de forma especial?

- Todas las semanas desde que empezó el campeonato.

- ¿Viene mucha gente de Pamplona a animarle?

- Unos 40 o 50, sobre todo familiares y amigos. Tras la final iremos juntos a cenar a un restaurante de un amigo en Pamplona.