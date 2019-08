Pelota Jaunarena se despide hoy en Leitza y vuelve Zabaleta El pelotari Jon Jaunarena, en acción. / MICHELENA J.L. SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 agosto 2019, 07:45

Jon Jaunarena pone punto final hoy en Leitza a su carrera como manista de Aspe tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta diciembre de este año. En el partido de su despedida, que dará el pistoletazo de salida al festival a las 19.30 horas, formará pareja con Julen Retegi ante Peio Etxeberria y Bikuña».

«Los últimos meses he sufrido bastante con las manos y no he podido tener continuidad», confiesa Jaunarena. «No conseguía recuperar bien. Mi juego ha ido bajando. El año pasado tuve una racha buena, pero últimamente las manos no respondían y he perdido la confianza. Hablé con la empresa y hemos llegado a un acuerdo para dejarlo»

Ha completado nueve temporadas desde su debut profesional el 29 de diciembre de 2010 a los 18 años. Cubrió la primera parte de su carrera como delantero, hasta que en 2016 pasó a zaguero. En 2012 ganó las txapelas de las tres modalidades en categoría Promoción.

Reaparece Zabaleta

Dieciocho días después de que se estropeara la mano derecha en Ermua, Zabaleta reaparece hoy en Leitza, acompañado de Ezkurdia frente a Altuna III y Ladis Galarza.