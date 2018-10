PELOTA La jaula, pendiente del bíceps de Jokin Altuna El amezketarra Jokin Altuna delante de un mural en la entrada al Astelena de Eibar. / MORQUECHO El amezketarra se lesionó en la final de San Mateo y los médicos diagnosticaron entre dos y tres semanas de baja. El vigente campeón entraría en la liguilla de cuartos, el fin de semana del 12 al 14, pero anuncia que no está dispuesto a arriesgar por jugar ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 octubre 2018, 09:05

«Mi participación en el Cuatro y medio está muy, muy complicada. Ahora solo me preocupa recuperarme. Si no estoy bien la semana anterior a jugar, no saldré». Las declaraciones de Jokin Altuna el pasado martes en Radio Euskadi no invitan precisamente al optimismo, pero la recuperación de la lesión que padece en el bíceps de su brazo izquierdo puede haber dado un giro positivo en los últimos días. Son muchas las incógnitas que planean sobre su cabeza y también por las de los pelotazales. Podrían quedar resueltas hoy en la presentación del Campeonato del Cuatro y Medio que tendrá lugar en Bilbao.

Jokin Altuna se lesionó el pasado 23 de septiembre en el transcurso de la final del torneo de parejas de San Mateo que le enfrentaba con Aretxabaleta a Ezkurdia y Ander Imaz. El delantero amezketarra sintió un tirón en el bíceps al ejecutar una dejada en el txoko. Entró a vestuarios en el 7-9 y el doctor Iñigo Simón le aconsejó que parara. Altuna quiso probarse y siguió jugando hasta el 9-14, cuando su brazo izquierdo dijo basta. No podía golpear la pelota con fuerza y renunció.

Al día siguiente se sometió a una resonancia magnética en la clínica San Miguel de Pamplona y los resultados de la misma desvelaron una microrrotura fibrilar de grado II en el músculo bíceps braquial del brazo izquierdo. El doctor José María Urrutia estimó su plazo aproximado de recuperación entre dos y tres semanas. Una vez concluida la consulta médica, Altuna comenzó con la rehabilitación, consistente en un tratamiento de fisioterapia. Desde esa fecha, el amezketarra no ha vuelto a vestirse de blanco.

Cabeza de serie

Altuna III es el vigente campeón del Cuatro y Medio, título que consiguió el 19 de noviembre en el Bizkaia de Bilbao al derrotar por la mínima a Mikel Urrutikoetxea. Su participación en la liguilla de semifinales le otorgaba el estatus de cabeza de serie para la próxima edición, por lo que no entraría en liza hasta la segunda semana de competición.

Será concretamente el fin de semana del 12 al 14 y los médicos confían en que para esas fechas, cuando concluye el plazo estipulado, esté totalmente recuperado y pueda tomar parte en el campeonato en igualdad de condiciones físicas que sus rivales.

LOS ELEGIDOS Aspe / Asegarce Altuna III / Olaizola II Ezkurdia / Urrutikoetxea Irribarria / Bengoetxea VI Elezkano II / Arteaga II Julen Retegi / Víctor Jaka / Agirre

Altuna III forma parte del grupo de seis pelotaris escogidos por los técnicos de Aspe para luchar por la defensa del título. La lista la componen Ezkurdia, Irribarria, Elezkano II, Julen Retegi y Jaka. El lizartzarra reapareció el jueves en el Labrit de Pamplona después de haber estado más de tres meses de baja por una lesión en el dorsal ancho y está listo para entrar en la jaula, aunque le falta ritmo de competición.

Doce candidatos a la txapela

Asegarce también tiene decidido, salvo cambio de última hora, qué pelotaris defenderán su camiseta durante la competición. A los veteranos Olaizola II, Bengoetxea VI y Urrutikoetxea se les unen Víctor y Arteaga II, ganadores de las previas del viernes en el Izarraitz de Azpeitia ante Artola y Laso, respectivamente, y Agirre, como campeón de Promoción en 2017.

Son altas en la promotora bilbaína Arteaga II y Agirre, mientras que causan baja Artola y Laso. En la eibarresa la novedad es Irribarria, que no participó en la última edición, y se cae de la lista Mendizabal III. Pero la configuración definitiva dependerá de la evolución de las lesiones de Altuna III y Elezkano II.

La competición arranca este viernes y las primeras eliminatorias tendrán lugar el fin de semana. Luego llegará la liguilla de cuartos y los cuatro mejores disputarán la de semifinales. La final está prevista para mediados de noviembre y el escenario será el Navarra Arena de Pamplona, inaugurado el sábado con la final del Master Codere. Acto seguido comenzará el Parejas, la competición más larga del curso.