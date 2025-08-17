Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jaka y Zabaleta suman el segundo punto en Zarautz

Pelota-Masters CaixaBank

Jaka y Zabaleta suman el segundo punto en Zarautz

Larrazabal cobra remates espectaculares, pero sus numerosos errores condenan a su pareja a la derrota

Joseba Lezeta

Zarautz

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:03

Jaka y Zabaleta miran a la recta final de la liguilla del Masters CaixaBank con ojos esperanzadores gracias a la victoria por 22--19 obtenida ... ante Larrazabaly Rezusta este domingo en el Aritzbatalde de Zarautz antes solo 286 espectadores. El de Lizartza y el de Etxarren han sumado los cuatro últimos tantos después de estar 18-19 por detrás.

