Jaka y Zabaleta suman el segundo punto en Zarautz
Larrazabal cobra remates espectaculares, pero sus numerosos errores condenan a su pareja a la derrota
Joseba Lezeta
Zarautz
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:03
Jaka y Zabaleta miran a la recta final de la liguilla del Masters CaixaBank con ojos esperanzadores gracias a la victoria por 22--19 obtenida ... ante Larrazabaly Rezusta este domingo en el Aritzbatalde de Zarautz antes solo 286 espectadores. El de Lizartza y el de Etxarren han sumado los cuatro últimos tantos después de estar 18-19 por detrás.
Los numerosos errores de Larrazabal han condenado a la derrota a Rezusta, el más seguro de los cuatro pelotaris y probablemente el mejor de la tarde. El de Olabezar, autor de remates espectaculares, ha perdido diez tantos que han pesado en el desenlace de un estelar de 606 pelotazos en casi hora y cuarto de juego.
Jaka y Zabaleta empatan a dos puntos en la cuarta plaza con Elordi y Albisu. Además se sitñuan a uno de las tres duplas que figuran al frente de la tabla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.