Jaka y Zabaleta suman el segundo punto en Zarautz

Jaka y Zabaleta miran a la recta final de la liguilla del Masters CaixaBank con ojos esperanzadores gracias a la victoria por 22--19 obtenida ... ante Larrazabaly Rezusta este domingo en el Aritzbatalde de Zarautz antes solo 286 espectadores. El de Lizartza y el de Etxarren han sumado los cuatro últimos tantos después de estar 18-19 por detrás.

Los numerosos errores de Larrazabal han condenado a la derrota a Rezusta, el más seguro de los cuatro pelotaris y probablemente el mejor de la tarde. El de Olabezar, autor de remates espectaculares, ha perdido diez tantos que han pesado en el desenlace de un estelar de 606 pelotazos en casi hora y cuarto de juego.

Jaka y Zabaleta empatan a dos puntos en la cuarta plaza con Elordi y Albisu. Además se sitñuan a uno de las tres duplas que figuran al frente de la tabla.