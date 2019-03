Pelota Jaka prolonga ante Ezkurdia su estado de gracia y acude hoy a Tolosa a por su décimo triunfo J.L. Lunes, 4 marzo 2019, 08:10

Erik Jaka sigue tocado por una varita mágica. Cerró ayer en Beasain su novena victoria consecutiva con una parada al txoko matemática. Prolonga así su imbatibilidad en lo que va de 2019. En este caso, además, frente a todo un campeón del Cuatro y Medio como Joseba Ezkurdia, que le examinaba. Prueba superada. Con nota. El juego de aire volvió a funcionarle a pedir de boca.

Jaka y Ladis Galarza, que mandó en el peloteo, superaron 11-22 a Ezkurdia y Erostarbe. Ya sabemos cómo se las gasta el de Lizartza cuando tiene pelota servida. No perdona. Ya le ha tocado ingeniárselas solo en combinaciones de menor calibre para fabricar esas oportunidades que en esta ocasión no pudo evitar un Joseba Ezkurdia desbordado por momentos. Se vio pronto por detrás y no encontró la manera de recortar la diferencia.

La progresión demostrada por Jaka en los teloneros de otoño y del presente invierno no ha pasado desapercibida para los responsables de Aspe, que han decidido probarle en estelares. Aunque tengan cuatro delanteros contrastados arriba. El de Lizartza intervendrá hoy en el segundo en dos días, dentro del festival de lunes de Carnaval en Tolosa. Con Altuna III, Irribarria y Elezkano II embarcados todavía en el Campeonato de Parejas, Fernando Vidarte ha antepuesto la opción del delantero de Lizartza a la de Ezkurdia con el fin de evaluarle en un compromiso de calibre. Tanto por la calidad de su compañero, Zabaleta, como por el brío de los jóvenes rivales, Laso y Mariezkurrena II.