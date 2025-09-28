Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El expalista Juan Pablo, Ezkurdia, Altuna III, los campeones Iztueta y Jaka, y Moreno, de CaixaBank. LOF
Pelota

Jaka y un Iztueta estelar, campeones de San Mateo (18-22)

El de Lizartza y el de Tolosa doblegan la resistencia de la pareja de delanteros Altuna III-Ezkurdia en una final intensa

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:21

Parte del público del Adarraga comienza a corear su nombre: «Iztueta, Iztueta, Iztueta». Acaba de fallar una volea defensiva en el 18-20 y sigue ... presente la amenaza de Altuna III y Ezkurdia. No es riojano, sino tolosarra. En cualquier caso, uno de los suyos después de las exhibiciones firmadas los diez últimos días en Logroño. Iztueta se ha metido a toda La Rioja pelotazale en el bolsillo.

