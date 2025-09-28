Jaka y un Iztueta estelar, campeones de San Mateo (18-22)

Parte del público del Adarraga comienza a corear su nombre: «Iztueta, Iztueta, Iztueta». Acaba de fallar una volea defensiva en el 18-20 y sigue ... presente la amenaza de Altuna III y Ezkurdia. No es riojano, sino tolosarra. En cualquier caso, uno de los suyos después de las exhibiciones firmadas los diez últimos días en Logroño. Iztueta se ha metido a toda La Rioja pelotazale en el bolsillo.

Designado mejor pelotari, Iztueta corona en el Torneo San Mateo una temporada y sobre todo un verano en progresión a los que faltaba la guinda de ganar un torneo. Lo ha conseguido junto a Erik Jaka, listo a la hora de aprovechar las virtudes de su compañero y desactivar el estilo de juego que plantea la pareja de delanteros, eficaz en la fase de grupos pero frenada en la final.

Altuna III-Ezkurdia 18-22 - Jaka-Iztueta Tiempo de juego: 71 minutos y 4 segundos.

Pelotazos a buena: 627 más 18 de la vuelta con 1-0.

Tantos de saque: Altuna III, 1. Jaka, 0.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Jaka, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 5. Ezkurdia, 2. Jaka 10. Iztueta, 5.

Tantos perdidos: Altuna III, 3. Ezkurdia, 4. Jaka 6. Iztueta, 4.

Marcador: 3-0, 3-1, 5-1, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-10, 8-10, 8-11, 12-11, 12-16, 14-16, 14-17, 15-17, 15-19, 16-19, 16-20, 18-20 y 18-22.

Momios de salida: a la par.

Incidencias: el frontón Adarraga, completamente lleno en el cierre de la feria matea. Asistencia de 1.451 espectadores. Ambiente de gala.

Debido en gran parte a las cualidades de un zaguero de 21 años que se desenvuelve en la cancha con la calma de alguien bregado en mil batallas. No solo ha obligado a Ezkurdia a defenderse de volea un par de cuadros más atrás que frente a Zabala y Zabaleta. Además, le ha cruzado la pelota a la pared izquierda, le ha forzado a usar la zurda en defensa y le ha impedido así encontrar el espacio entre Jaka y él para variar la dinámica de los tantos. No estuvo el de Arbizu tan cerca como en otros partidos de Altuna III, obligado a su vez a recular con frecuencia con el fin de cortar el viaje de la pelota y ayudar al compañero.

Ha tratado el campeón de atraer el juego a su terreno. Lo ha conseguido al principio para tomar la delantera 5-1. La dos paredes de volea de Ezkurdia que ha sorprendido a todos y ha significado el 4-1 ha levantado a casi todos de los asientos.

Sin embargo, ha tardado poco Iztueta en adueñarse de la situación. Sin estridencias, sin gestos, con una serenidad que ojalá mantenga a lo largo de su carrera. Ha apreciado en carrera para conectar lo mismo derechazos potentes y bien dirigidos que zurdazos altos con los cuales evitar que Ezkurdia ganara metros en la cancha. Eso mismo ha neutralizado a Jokin Altuna, a quien el zaguero tolosarra ha frenado sus arrancadas con su excelente y plural defensa de aire: besagain de zurda, volea de derecha, sotamanos con las dos manos... Espectacular.

Juega cada día mejor

Jaka, como ya sucediera en los dos compromisos anteriores, ha demostrado entre otras la virtud de acoplarse a las características de un pelotari que da la impresión de jugar cada día mejor. Le ha funcionado al de Lizartza la volea de derecha, que le dio varios tantos. Ha sujetado al delantero contrario y, con la cabeza fría, se ha rehecho de un mal tramo entre el 8-10 y el 12-11. No extrañaría nada que repitiera junto a Iztueta en el Campeonato de Parejas.

Encarrilado el partido 15-19, Altuna III se ha sacado de la manga un remate marca de la casa, una parada al txoko desde el cuatro al mismo tiempo que reculaba para responder a su sotamano de Iztueta. Jaka e Iztueta no se han inmutado a pesar de la genialidad.

Altuna III, ganador del ranking de la LEP.M con los puntos de Logroño Jokin Altuna ha consumado en la feria de San Mateo la remontada en el ranking de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M). Los 300 puntos cosechados en Logroño gracias al subcampeonato le permiten adelantar en la clasificación a Iñaki Artola, quien ha debido de conformarse con 110 en la cita riojana. Su excelente final del verano ha servido al amezketarra para terminar por quinta temporada consecutiva y sexta alterna al frente de una tabla que valora la temporada de los pelotaris de Aspe y Baiko. Peio Etxeberria, tercero, completa el podio. Mariezkurrena II, cuarto, es el primer zaguero.

Tampoco Altuna III y Ezkurdia, que aprueban el examen de selectividad juntos a pesar de la derrota. Poseen armas, convencimiento, trabajo y calidad. Ahora bien, queda demostrado que un zaguero de la talla de Iztueta puede desactivar a una pareja de delanteros con sus características. Los rectores de Aspe tienen mes y medio para tomar la decisión mientras ambos, como Jaka, se enfrascan en el Campeonato del Cuatro y Medio.

El único que puede disfrutar de la victoria en San Mateo y de unos días de sosiego es Martxel Iztueta, imposible de enjaular en Logroño. Baiko ha encontrado un elemento que puede resultar diferencial, incluso a corto plazo. A medio y largo, sin duda.

Destacados Sere B: Elordi confirma que su sitio es otro para llevarse la victoria 22-7 en la final de plata con un Gabirondo que destila esperanza. No estuvieron finos esta vez ni Senar ni Eskiroz.