Pelota-Torneo San Mateo

Jaka y un gran Iztueta, primeros finalistas (22-8)

La pareja de Baiko, con el zaguero a un nivel formidable, no da opción a Darío y Rezusta

Joseba Lezeta

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:37

Jaka e Iztueta son los primeros finalistas del Torneo San Mateo tras ganar sin contemplaciones 22-8 a Darío y Rezusta en el partido que cerraba el grupo B este jueves en el Adarraga de Logroño. La pareja de Baiko ha sido superior desde el principio a la de Aspe, con actuación estelar de Martxel Iztueta, dominador absoluto del peloteo y con una solidez impropia de un pelotari de 21 años. Jaka ha gestionado a la perfección las situaciones creadas por su compañero, que ha minimizado al vigente zaguero campeón del Parejas y deja en 18 la racha de victorias del delantero pelaire.

Jaka e Iztueta jugarán el domingo por la tarde por el título ante la primera clasificada del grupo A, todavía por decidir.

En el Serie B, Senar y Eskiroz han alcanzado la final tras dar buena cuenta 13-22 de Exposito y Gaskue.

