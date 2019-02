Llargues Iruretagoiena debuta con victoria en Alicante Domingo, 17 febrero 2019, 09:22

Gaizka Iruretagoiena debutó ayer con el club Parcent de pelota valenciana y lo hizo con victoria por 10-3 ante La Vila en Alicante. «Al principio me ha costado, pero he acabado contento, he jugado bien», afirmó el pelotari asteasuarra.