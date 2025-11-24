Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Internacional aboga en Bilbao por la unión de la pelota

Su presidente, Xavier Cazaubon, apuesta «por crear lazos sociales y no un milhojas de egoismo» en la inauguración de la Liga de Naciones

Juan Pablo Martín

Bilbao

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

El presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubon, abogó ayer por la unión de la pelota en la ceremonia de inauguración de la Liga de ... Naciones en frontón de 36 metros que se juega hasta el sábado en tres frontones de Bizkaia. El máximo responsable de la entidad realizó un discurso conciliador en el que consideró importante «hacer comunidad», lo que significa apostar por el interés común, «los valores compartidos y un sentimiento de pertenencia. Estar en un lugar de intercambio de conocimientos y crear lazos sociales fuertes y no un milhojas de egoísmo».

