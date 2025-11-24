La Internacional aboga en Bilbao por la unión de la pelota

El presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubon, abogó ayer por la unión de la pelota en la ceremonia de inauguración de la Liga de ... Naciones en frontón de 36 metros que se juega hasta el sábado en tres frontones de Bizkaia. El máximo responsable de la entidad realizó un discurso conciliador en el que consideró importante «hacer comunidad», lo que significa apostar por el interés común, «los valores compartidos y un sentimiento de pertenencia. Estar en un lugar de intercambio de conocimientos y crear lazos sociales fuertes y no un milhojas de egoísmo».

El franco-mexicano puso como ejemplo el reciente caso de la selección de Bolivia que no ha podido acudir a Euskadi por los problemas que han tenido con los visados. Al igual que ellos, recordó el viaje de 2.000 kilómetros que hicieron desde Togo hasta Nigeria varios pelotaris para conseguir sus visados para estar en el Mundial de frontball en México. «Lo hicieron, pero Francia no les concedió su visa de tránsito por lo que no pudieron estar», recalcó. Desde su punto de vista, todos estos «jugadores nos inspiran». «Sus deseos de ser parte de nuestra comunidad es un ejemplo. No preguntan por las horas de comida, ni por cuántas horas se van a quedar en el frontón, ni por los horarios del transporte...», subrayó.

Cazaubón recordó que ya son 73 los países que forman parte de la familia de la pelota, «y más que nunca estamos para promover y no para defender». «Estamos muy orgullosos porque jugamos también un papel en la familia olímpica. Y desde la semana pasada tenemos el número de registro para nuestra candidatura para los Juegos de Brisbane 2032», manifestó.

En su discurso también destacó la importancia de aceptar «por fin a la mujeres y a la pelota adaptada como disciplinas fundamentales de nuestro deporte».

«Buena Imagen»

En una ceremonia sencilla en la que el ambiente fue menos tenso que la celebrada en el Liga de Naciones de Gernika, hubo aplausos para todos los combinados por parte de una grada que se puso en pie al ver desfilar por segunda vez a los integrantes de su selección en casa. El presidente de la Federación Vasca, Joxemari Mitxelena, dio la bienvenida a todos, y las gracias a todas las instituciones y organismos que han hecho posible la organización de este campeonato.

«Será el quinto oficial que juegue Euskadi y espero que lo disfruten», recalcó. Hizo hincapié en el importante trabajo realizado «para que todo salga bien. Para dar buena imagen organizativa y deportiva. Que fuera de nuestras fronteras vean que somos capaces», dijo. Además, solicitó a los asistentes en las gradas su ayuda para «que vean que hay un pueblo detrás de lo que para nosotros es el deporte más bonito del mundo».

Euskadi comienza bien

La selección vasca saldó con dos victorias su arranque en la Liga de Naciones en el frontón Bizkaia. En mano parejas femenina, Arrizabalaga y Gaminde vencieron con autoridad a España (2-0). La de Gautegiz-Arteaga y la de Laukiz estuvieron mucho más sólidas que Zabaleta y Capellán.

En el primer set, las derrotadas aguantaron hasta el empate a cuatro, pero luego encajaron un parcial de 0-6 en el que la delantera vasca marcó la diferencia. El segundo juego tuvo un guion similar. Tras el 4-5, una falta de saque de Zabaleta permitió a las vascas encarrilar la victoria.

Bastante más reñido y tenso estuvo el encuentro de pala corta entre Francia y Euskadi. Necol y Brefel midieron sus fuerzas con Gaubeka e Imanol y la igualdad fue la tónica dominante en los dos primeros sets (14-15 y 15-12). En el definitivo, el 'gallo' de Armintza se mostró bastante más entero que sus rivales y sacaron adelante un duelo clave para sus aspiraciones (3-10).