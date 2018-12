Pelota Iñaki Artola: «Todavía tengo hinchada la mano» Iñaki Artola jugó el martes en el Astelena de Eibar. / FÉLIX MORQUECHO Iñaki Artola causará baja mañana en Etxebarri en el partido contra Danel Elezkano y Beñat Rezusta | Asegarce decide hoy el sustituto del alegiarra, que saldrá de entre Arteaga II, Víctor y Laso, sin descartar a Agirre J. L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 diciembre 2018, 08:56

Iñaki Artola no está en condiciones de disputar el partido de la sexta jornada del Campeonato de Parejas que le esperaba mañana en Etxebarri. Su mano derecha, en la que arrastraba un problema desde hace varias semanas, ha dicho basta. Asegarce decide hoy quién le sustituirá como delantero de Mariezkurrena II para medirse a Elezkano II y Rezusta. El recambio saldrá en principio del trío formado por Arteaga II, Víctor y Laso, recuperado ya de la microrrotura de fibras en el gemelo de la pierna que le tiene parado desde el 22 de noviembre. Algunas voces, sin embargo, incorporan a la quiniela a Agirre.

«Llevaba varias semanas en las que a mitad de partido notaba que mi mano derecha empeoraba», confiesa Artola. «Sin embargo, la recuperaba de semana a semana. Ya terminé bastante mal en el Ederrena de Urretxu, pero me ayudó disponer de un paréntesis de once días hasta el siguiente compromiso. El martes en Eibar le di un pequeño remate a la mano. Disponía solo de cuatro días hasta el encuentro de mañana, sábado, y no han bastado».

Descansó con la esperanza de recuperar su derecha. «Tenía la esperanza de que acertaría variando la colocación de los tacos. He empezado a hacer la prueba en Etxebarri, donde elegíamos material, pero me he dado cuenta enseguida de que la mano no estaba en condiciones. Todavía la tengo hinchada».

Masaje y fisioterapia

El delantero de Alegia confía en estar listo para la semana próxima con ocasión de la última jornada de la primera vuelta. «Jugamos el sábado 5 de enero en el Beotibar de Tolosa. No quiero decir que estaré seguro para ese día, pero voy a intentarlo». Proseguirá con el tratamiento de la mano, que incluye visitas al masajista Bixente Artola y al fisioterapeuta Oier Oregi.

«Me da rabia dejar este partido porque llevaba alrededor de un año sin suspender ninguno», añade Artola. «Y eso que durante el verano disputé bastantes. Es una pena que me toque en el Campeonato justo cuando íbamos a medirnos a una pareja tan potente como la que forman Elezkano II y Rezusta. Ya era complicado conmigo sobre la cancha y estoy convencido de que el pelotari que ocupe mi lugar peleará a tope. Además, los delanteros suplentes de Asegarce están más que contrastados».

El rubio de Alegia no pierde el sentido del humor. «En la presentación del campeonato dije que uno de nuestros objetivos era jugar los catorce partidos de la primera fase sin suspender ninguno. Ese no lo voy a cumplir, pero lo cambio por acabar entre los cuatro primeros y clasificarnos para la liguilla de semifinales».