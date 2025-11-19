Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Artola. Gorka Estrada
Pelota

Iñaki Artola renueva con Baiko

El delantero de Alegia ha prolongado su vinculación hasta 2028

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Baiko ha comunicado la renovación de Iñaki Artola hasta 2028. El de Alegia, que finalizaba su vinculación con la empresa vizcaína a finales de este ... año, continúa de esta forma ligado a la promotora con la que se estrenó en 2014. «Estoy contento con esta decisión y muy motivado de cara al futuro», ha declarado el pelotari.

