Iñaki Artola renueva con Baiko
El delantero de Alegia ha prolongado su vinculación hasta 2028
San Sebastián
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:23
Baiko ha comunicado la renovación de Iñaki Artola hasta 2028. El de Alegia, que finalizaba su vinculación con la empresa vizcaína a finales de este ... año, continúa de esta forma ligado a la promotora con la que se estrenó en 2014. «Estoy contento con esta decisión y muy motivado de cara al futuro», ha declarado el pelotari.
Artola estrenará su nuevo contrato este lunes en el Beotibar de Tolosa en el encuentro del Campeonato de Parejas que junto a Imaz le enfrentará a Laso y Albisu.
