Iñaki Artola: «Somos las cenicientas, pero no nos van a comer» Manista de Asegarce El de Alegia volverá al primer plano en Vitoria con ocasión del Torneo de La Blanca que jugará con Larunbe de zaguero JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 julio 2018

La inclusión de Iñaki Artola en el Torneo de La Blanca en compañía de Mikel Larunbe ha sorprendido a más de un pelotazale. Los técnicos de Asegarce vuelven a demostrar confianza en un pelotari que parecía arrinconado ante la irrupción de jóvenes valores como Laso y Arteaga II. En el Ogueta de Vitoria será protagonista de una competición de postín en la que figuran Ezkurdia-Rezusta, sus rivales en la semifinal del lunes 6 de agosto, Altuna III-Zabaleta y Olaizola II-Albisu. Casi nada.

- ¿Le sorprende su elección para disputar el Torneo de La Blanca en el Ogueta de Vitoria?

- No me lo esperaba. La mononucleosis de Urrutikoetxea ha propiciado esta oportunidad. Pese a esa baja, lo veía difícil porque en la empresa tenemos a Aimar Olaizola y Oinatz Bengoetxea. Con Urrutikoetxea en buenas condiciones, habría resultado imposible.

- Artola-Larunbe. ¿Las cenicientas?

- Sin duda. Somos la pareja más débil sobre el papel. De todas maneras, siempre he jugado a gusto con Mikel Larunbe de compañero. Uno de nuestros puntos fuertes será que no nos van a romper a base de pegada. No nos dominarán con facilidad en el peloteo. Si pasas todo el partido defendiendo, mala señal. No creo que nos ocurra. Somos las cenicientas de La Blanca, pero no nos van a comer.

- ¿Interviene por primera vez en el torneo gasteiztarra?

- No. Ya participé hace dos años, en la edición de 2016. Llevó a Jon Ander Albisu de compañero. Perdimos la semifinal con un marcador estrecho, 22-18, contra Olaizola II y Untoria.

- Antes de anunciarle para La Blanca, Asegarce ya le había llamado para sustituir a Urrutikoetxea en el Torneo Bizkaia. Jugará el domingo en Etxebarri.

- Es importante. Cuando crees que vas a tener una oportunidad, se te resiste. Ahora, en cambio, se han dado las circunstancias para que la empresa cuente conmigo en estos compromisos. La conclusión es clara: hay que estar bien preparado siempre.

- ¡Cómo cambian las cosas en poco tiempo!

- De un día para otro. Es así.

- Hace un mes parecía que Asegarce depositaba más confianza en otros delanteros.

- Yo diría que parecía que la apuesta de la empresa pasaba por otros pelotaris. De hecho, así se había visto en un par de ocasiones. Es normal porque también otros pelotaris acumulan méritos. Además, el verano es una época del año propicia para repartir oportunidades. Toca esforzarse para aprovecharlas.

- ¿Se sentía relegado en las combinaciones de empresa?

- Tampoco soy yo la persona indicada para opinar de eso. Eso lo dirá la gente. Cuando salto a la cancha me esfuerzo a tope y trato de jugar lo mejor posible.

- ¿Ha notado excesiva presión en los últimos campeonatos?

- He sentido presión y necesidad de demostrar lo que valgo. Si juegas contra alguien que piensas que está por debajo tuyo en el escalafón, notas miedo a la derrota. Si el contrario es alguien al que ves por encima, quieres ganarle para subir. Con el tiempo te acostumbras a esas situaciones. A fin de cuentas, esto es largo, una carrera de fondo. Tampoco entonces me veía mal de juego.

- ¿Eran altas las expectativas de la gente con usted?

- Me clasifiqué para la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas en mis dos primeras participaciones, la primera en 2015 y la segunda en 2016, ambas con Albisu. Si lo miras desde esa perspectiva, puedes considerar que has dado un paso atrás. Sin embargo, ahora me veo más capacitado que entonces como pelotari. Lo más preocupante es sentirte sin juego. Llevo tiempo bien. La competencia es alta.

- Quizá está tardando más de lo previsto en conseguir mejores resultados en las competiciones individuales.

- Desde fuera existían esperanzas conmigo. Yo también me veo capacitado para esas modalidades. Preparé bien el último Manomanista. Llegaba tras completar buenos entrenamientos y me sentí bien durante el partido en el Beotibar, pero caí frente a Elezkano II. Jugó mejor que yo y lo hizo tan bien que llegó a semifinales. Insisto, la competencia es grande. He tenido momentos más preocupantes que ese desde que estoy en profesionales.

- Ha sufrido lesiones en hombro, codo, manos... ¿Cómo están?

- Estoy bien. Más o menos desde que empezó el último Campeonato de Parejas, aunque no lo disputé como titular. Cuando sales de una lesión, te cuesta coger ritmo. La continuidad ayuda a subir el nivel.