Imaz prueba hoy el estado de su mano

El Diario Vasco Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49

Ander Imaz, que fue sustituido por mal de manos por Eskiroz el sábado en Lekeitio en el decisivo partido del MastersCaixaBank frente a Jaka y Zabaleta, realizará hoy una prueba para comprobar la evolución de su mano y decidir si el viernes va a estar disponible o no para acompañar a Altuna III y disputar una de las semifinales ante precisamente Jaka y Zabaleta.