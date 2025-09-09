Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

MANO

Imaz prueba hoy el estado de su mano

El Diario Vasco

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49

Ander Imaz, que fue sustituido por mal de manos por Eskiroz el sábado en Lekeitio en el decisivo partido del MastersCaixaBank frente a Jaka y Zabaleta, realizará hoy una prueba para comprobar la evolución de su mano y decidir si el viernes va a estar disponible o no para acompañar a Altuna III y disputar una de las semifinales ante precisamente Jaka y Zabaleta.

