Imanol Ansa está listo para jugar mañana

Imanol Ansa, que se lesionó en el tendón supraespinoso del deltoides el 30 de agosto en su partido ante Barrenetxea IV del Individual, realizó ayer una prueba en Galarreta que resultó positiva, por lo que está listo para enfrentarse mañana a Juanenea por un puesto en la semifinal.