Urrutikoetxea ha vivido con intensidad sus 16 años como manista profesional. Ignacio Pérez
Pelota

«He ido al psicólogo y seguiré yendo después de dejar la pelota»

«Cuando reaparecí tras una lesión me di cuenta de que no era yo; miraba al asiento trasero del automóvil y veia que faltaba mi madre»

J.L.

Zaratamo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:06

– En el anuncio de su despedida subrayó la importancia de la ayuda psicológica recibida en un momento dado.

– Ha sido muy importante y ahora mismo no dudaría en volver a recurrir a ella. El verano siguiente a perder la final del Manomanista de 2019 contra Irribarria, me lesioné en el pectoral en el Torneo Aste Nagusia de Bilbao. La rehabilitación fue larga, con desplazamientos casi diarios a Gasteiz. No llegué a tiempo para el Cuatro y Medio. Fue entonces cuando recibimos la noticia de la enfermedad de mi madre, con quien compartí en casa aquella edición de la jaula. Es el momento más duro de mi vida. Mi madre falleció al poco tiempo y cuando reaparecí me di cuenta de que no era yo.

– ¿En qué lo notaba?

– Las ganas de demostrar mi nivel y los miedos me impedían jugar. Lo pasé muy mal. De vuelta a casa, miraba al asiento trasero del automóvil y faltaba mi madre. Incluso en mi vida personal, veía que no era yo. Decidí que necesitaba ayuda. Recurrí a Igor Jauregi, exfutbolista de la Real. Empecé con visitas semanales a su consulta de Donostia. A medida que mejoraba espacié las sesiones. Pasaron a ser quincenales y más adelante, mensuales. Han transcurrido cinco años y sigo. Le visité el martes. Me ha ayudado mucho.

– ¿Y ahora que deja la pelota?

– Seguiré yendo. Es mi vida personal. Vale para el día a día. Como pelotari he tenido fases buenas y malas en diecisés años de profesional. Y a partir de ahora las seguiré teniendo. La ayuda viene bien para sobrellevar y gestionar esos momentos.

