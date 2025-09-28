Ibarrola y Gaminde ganan la final 7-22 con autoridad en Bermeo
Superan sin contemplaciones a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en un partido desigualado
Joseba Lezeta
San Sebastián
Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:42
La navarra Aizane Ibarrola y la vizcaína Enara Gaminde son las vencedoras del Udako Master Laboral Kutxa tras arrollar 7-22 a Olatz Arrizabalaga –recambio ... de la lesionada Amaia Aldai– y Arrate Bergara en la final de Bermeo. Las diferencias en el marcador y en el juego se han marcado desde el inicio (0-6). Ibarrola, pelotari en alza, y Gaminde han atacado a la zaguera adversaria para imponer su pegada.
