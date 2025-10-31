Ibarluzea se lleva de Leitza un pelotazo en el cogote y el triunfo

Los más de trescientos pelotazales reunidos en el frontón Amazabal despidieron con aplausos tanto a los pelotaris del choque de promesas del Torneo Bankoa ABANCA- ... DV como a los cuatro séniors que saltaron a continuación a la cancha. Había entre los espectadores vecinos de Leitza, de Lekunberri, de Goizueta... Y nadie pone en duda que en esos pueblos y en esas comarcas entienden de pelota.

Además aprecian el trabajo y el esfuerzo, virtudes que abundaron en la victoria por 18-22 de Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y el infatigable Asier Balerdi (Aiegi, 2004) ante Iñaki Galarza (Lekunberri, 2001) y Julen Sotil (Betelu, 2006). Estaban 18-18 y los cuatro últimos tantos cayeron del lado de los azules. Necesitaron 677 pelotazos a buena en una hora y nueve minutos de intenso toma y daca.

Iñaki Galarza-Sotil 18 - 22 Ibarluzea-A. Balerdi Tiempo de juego 69 minutos y 29 segundos.

Pelotazos a buena 677

Tantos de saque Iñaki Galarza, 0. Ibarluzea, 1.

Faltas de saque Iñaki Galarza, 0. Ibarluzea, 0.

Tantos en juego Galarza, 10. Sotil, 3. Ibarluzea, 6. Balerdi, 6.

Tantos perdidos Galarza, 5. Sotil, 4. Ibarluzea, 2. Balerdi, 3.

Marcador 0-4, 2-4, 2-5, 10-5, 10-10, 12-10, 12-13, 13-13, 13-15, 15-15, 15-17, 17-17, 17-18, 18-18 y 18-22.

Incidencias Marcos Ahechu, director de la oficina de Bankoa ABANCA en Pamplona, acudió de parte del patrocinador.

Cerró el encuentro Ibarluzea con una dos paredes pocos minutos después de que con 17-18 a favor en el marcador una escapada de Sotil impactara en el cogote del urretxuara. Cayó al suelo con gestos de dolor y el consiguiente susto. Enmudeció el frontón. Atendido, se retiró a la contracancha y volvió raudo al juego, después de que los jueces decretaran vuelta y repetir el tanto.

Pudo acusar Sotil la acumulación de esfuerzos. Venía de jugar la víspera en Zaldibar, donde también cayó derrotado. El zaguero precontratado por Baiko chocó con una pared llamada Balerdi, un correcaminos con recursos defensivos como la volea y la botivolea. Cubrió todas las esquinas y demostró un buen encuentro con la pelota.

Iñaki Galarza, otro exponente de la por ahora inagotable saga de Baraibar, puso el picante. Ganchos, dejadas al ancho, sotamanos... Sustituía a Ekhi Irribarria y en la tacada del 2-5 al 10-5 parecía que no iba a quedar más remedio que encargarle una camiseta con su apellido en la espalda. No hará falta porque cometió también algún error de precipitación, los rivales jugaron bien y perdió, por lo que cae eliminado.

Ibarluzea, delantero de poder al que le cuesta terminar el tanto, no paró de esforzarse, de intentarlo, de poner velocidad, de llevar el partido a su terreno. Contó para ello con Balerdi, un seguro de vida. Venía de demostrarlo en Villabona y ya está en cuartos de final junto al zurdo urretxuarra. La dificultad aumenta en teoría para ellos y en cuartos de final se cruzarán con Beñat Apezetxea y Oier Elorz en el Astelena de Eibar el sábado 22.

Markel Salaberria gana con Figueroa y también gusta Castro

Markel Salaberria (Goizueta, 2008) finiquitó con un derechazo al rebote la victoria22-18 con Hugo Figueroa (Bearin, 2007) en una exigente eliminatoria de promesas, donde solo al final dieron el brazo a torcer Aitor Perurena (Ibarra, 2008) y Hodei Castro (Ibarra, 2007).

M. Salaberria-Figueroa 22 - 18 Perurena-Castro Tiempo de juego 62 minutos y 2 segundos.

Pelotazos a buena 585.

Tantos de saque Markel Salaberria, 3. Perurena, 2.

Faltas de saque Markel Salaberria, 1. Perurena, 0.

Tantos en juego Markel Salaberria, 8. Figueroa, 6. Perurena, 6. Castro, 2.

Tantos perdidos Markel Salaberria, 3. Figueroa, 4. Perurena, 1. Castro, 4.

Marcador 2-0, 2-1, 4-1, 4-3, 7-3, 7-4, 8-4, 8-9, 9-9, 9-10, 11-10, 11-12, 13-12, 13-14, 17-14, 17-15, 18-15, 18-17, 21-17, 21-18 y 22-18.

Incidencias 350 pelotazales en el Amazabal. Excelente ambiente.

Gustaron y convencieron los dos zagueros, serios y sólidos de principio a fin. Figueroa, sobrino de Patxi Ruiz –presente en el frontón– contó para el peloteo con el nervio de su delantero, cuyos remates el el último tramo resultron cruciales. Perurena compensó con desparpajo la falta de pegada.