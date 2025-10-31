Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Volea de Balerdi ante Sotil e Ibarluzea, este viernes en Leitza. Lobo Altuna

Ibarluzea se lleva de Leitza un pelotazo en el cogote y el triunfo

La solvente actuación de su zaguero, Asier Balerdi, ayuda al urretxuarra para frenar a Iñaki Galarza, que pone el picante, y Sotil en 677 pelotazos en el Torneo Bankoa Abanca-DV

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Los más de trescientos pelotazales reunidos en el frontón Amazabal despidieron con aplausos tanto a los pelotaris del choque de promesas del Torneo Bankoa ABANCA- ... DV como a los cuatro séniors que saltaron a continuación a la cancha. Había entre los espectadores vecinos de Leitza, de Lekunberri, de Goizueta... Y nadie pone en duda que en esos pueblos y en esas comarcas entienden de pelota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  6. 6 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  7. 7 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  8. 8 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  9. 9 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  10. 10 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibarluzea se lleva de Leitza un pelotazo en el cogote y el triunfo

Ibarluzea se lleva de Leitza un pelotazo en el cogote y el triunfo