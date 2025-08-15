Homenaje a Elezkano II el lunes en el Bizkaia
Descubrirán una fotografía que simboliza la trayectoria del pelotari de Zaratamo
Joseba Lezeta
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 07:02
Danel Elezkano será objeto de un homenaje el lunes en Bilbao con ocasión de la final del Torneo Bizkaia por equipos,que comenzará a las 18.30 horas. Durante el acto, programado entre la conclusión del primer partido y el inicio del segundo, se descubrirá una fotografía que simboliza la trayectoria del pelotari de Zaratamo, doble campeón del Parejas.
