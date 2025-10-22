Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Deskarga, en Galarreta. José Mari López
Remonte

El hernaniarra Julen Deskarga debuta el viernes 7 de noviembre

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El campeonato de Segunda, en el que también participan cuatro parejas –una menos que el año pasado– aportará el estreno de un nuevo remontista en ... las filas de Oriamendi 2010. Se trata de Julen Deskarga, un hernaniarra de 20 años que jugó a mano en su día como aficionado y que comenzó a ensayar en Galarreta hace aproximadamente año y medio. Problemas con las manos le empujaron a probar con la herramienta y ha progresado.

