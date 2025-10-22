El hernaniarra Julen Deskarga debuta el viernes 7 de noviembre
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
El campeonato de Segunda, en el que también participan cuatro parejas –una menos que el año pasado– aportará el estreno de un nuevo remontista en ... las filas de Oriamendi 2010. Se trata de Julen Deskarga, un hernaniarra de 20 años que jugó a mano en su día como aficionado y que comenzó a ensayar en Galarreta hace aproximadamente año y medio. Problemas con las manos le empujaron a probar con la herramienta y ha progresado.
Delantero, formará pareja con Martirena y su debut con el de Lekunberri de compañero está previsto para la tarde del 7 de noviembre, único viernes del calendario del torneo. Completan la lista de participantes en la categoría de plata Gurrutxaga-Eskudero, Goikoetxea V-Goikoetxea VI y la dupla de los hermanos Aiestaran. En este caso, la primera fase se desarrollará a una sola vuelta.
