Guardaba lo mejor para el Atano III

Jokin Altuna guardaba lo mejor para el último fin de semana de agosto. Para el Atano III. Para el Donostia Hiria. Para la final. Una ... gozada. Una maravilla. Paradas en el txoko, ganchos, sotamanos, dejadas...

Y sobre todo la dos paredes, la del 14-3. Una maravilla. Volea defensiva de Iztueta. El amezketarra planta los pies a la altura del cuatro y medio a pocos centímetros de la raya de contracancha. La pelota toca en el punto exacto de la pared izquierda, donde correspondía en el frontis y bota dentro de la cancha sin apurar demasiado. Artola ni se mueve. Iztueta sigue la jugada con la mirada. Magia.

Altuna III y Rezusta ganan por segundo año consecutivo el Donostia Hiria tras aplastar 22-6 a Artola e Iztueta. Una gran pareja les pasa por encima y acaban rendidos. El delantero de Alegia no tiene su noche. El zaguero de Tolosa empieza fuerte, suelta la derecha, cubre el txoko... pero no puede mantener el ritmo y falla en la recta final.

Asombra Altuna III. Y asombra también Beñat Rezusta a su manera. No ha fallado ninguna pelota en todo el torneo. Terminó la semifinal con el casillero de tantos perdidos a cero. Igual la final. Transmitió la sensación de que podía seguir otra hora más sin cometer un solo error.

Tras un verano sin demasiada frescura, Jokin Altuna recupera el tono y el juego. Alguno dirá que vuelve. En realidad, nunca se ha ido. Se ha ganado motu propio el derecho a que se le espere. Lo mejor en su caso es que llega a septiembre sin ninguna lesión, sin suspender ningún partido y en línea ascendente. Queda verano todavía y dentro de poco más de un mes dará comienzo el Campeonato del Cuatro y Medio. Con Altuna como favorito.

La asistencia de 1.084 espectadores arregló en parte una feria manista donostiarra floja en líneas generales a nivel de público. La presencia de buena parte de las principales figuras y el protagonismo guipuzcoano en la cancha invitaba a creer en una mejor respuesta.

El verano se aproxima a su final, muchas combinaciones se repiten, la novedad de Iztueta no ha bastado... Los directivos de Baiko y Aspe deberán reflexionar en lo que les corresponde.

Pero el temprano comienzo de la liga de fútbol crea dificultades de acceso al Atano III que no se van a limitar a agosto. Se van a repetir a lo largo del año y repercutirán en los campeonatos oficiales. Hace tiempo que las empresas miran los calendarios y los horarios del fútbol antes de programar. El cierre de las inmediaciones no ayuda a atraer espectadores.