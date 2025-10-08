Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

PELOTA

El Gross Erremonte Jaialdia, el sábado en Galarreta con dos semifinales y final

B. P.

san sebastián.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:01

Comenta

El Gross Erremonte Jaialdia se celebrará este sábado en Galarreta (17.00 horas) en una sola jornada. La primera semifinal enfrentará a Jabalera y Barrenetxea IV contra Goikoetxea V y Larrañaga. La segunda, a Aldabe y Juanenea frente a los campeones de la pasada edición de Gross, Ezkurra II y Azpiroz. Los ganadores jugarán la final. Los partidos, en formato de sets: dos primeros a diez tantos y, en caso de empate, un tercero a cinco.

