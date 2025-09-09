El Gobierno Vasco reconoce a los puntistas
El Diario Vasco
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49
El Gobierno Vasco, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, homenajeó ayer en Markina a la comunidad puntista en el Día de la Diáspora, por haber llevado el nombre de Euskadi a frontones de todo el mundo. «Fueron auténticos embajadores de nuestra identidad y cultura, incluso en los momentos más difíciles para nuestra imagen exterior», destacó Pradales.
