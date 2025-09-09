Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CESTA PUNTA

El Gobierno Vasco reconoce a los puntistas

El Diario Vasco

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49

El Gobierno Vasco, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, homenajeó ayer en Markina a la comunidad puntista en el Día de la Diáspora, por haber llevado el nombre de Euskadi a frontones de todo el mundo. «Fueron auténticos embajadores de nuestra identidad y cultura, incluso en los momentos más difíciles para nuestra imagen exterior», destacó Pradales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  7. 7 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián
  10. 10

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco reconoce a los puntistas