Pelota Gipuzkoa tiene asegurada plaza en quince finales DV Martes, 23 abril 2019, 07:44

La selección de Gipuzkoa ha logrado el pase directo a quince finales del GRABNI. En pared izquierda jugará las de paleta goma hombres juvenil y sénior, paleta goma mujeres sénior, pala corta sénior, mano hombres sub 22 individual y parejas, mano mujeres sénior parejas, cesta punta parejas juvenil y sub 22, cesta individual sénior y joko garbi sénior. En la modalidad de trinquete estará en mano individual juvenil y sénior, y paleta hombres sub 22 y sénior.